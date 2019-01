USA zrušily sankce. Akcie Rusalu rostou, ceny hliníku padají

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa zrušila sankce uvalené na impérium ruského oligarchy Olga Děripasky, včetně gigantu s hliníkem Rusalu a jeho mateřské skupiny En+. A to i přes odpor demokratů, kteří usilovali o jejich zachování.

Zrušení sankcí dnes poslalo ruský akciový index nahoru. Po skoro 10 měsících lobbování v USA si tak Moskva odmazala nejtvrdší postih, který byl na ni uvalen od anexe Krymu v roce 2014. Akcie Rusalu, největšího světového producenta hliníku mimo Čínu, v Hong Kongu rostly o 9 % na svá maxima od dubna loňského roku.

Ceny hliníku na londýnské burze kovů LME klesly po otevření až o 1,4 %. Zavedení sankcí vedlo ze strachu z nedostatku dodávek k růstu cen hliníku na 7letá maxima. „Členové mohou volně obchodovat s Rusalem a jeho pobočkami,“ uvedla burza LME.

Diskutované rozhodnutí

Rozhodnutí zrušit sankce uvalené ministerstvem financí USA v reakci na „nekalé aktivity“ Ruska, narazilo na odpor demokratů, kteří byli pro omezení zachovat. Letos v lednu se demokraté a 11 republikánů spojilo ve snaze sankce vůči Ruselu, En+ a energetické firmě JSC EuroSibEnergo udržet. Někteří poslanci, z obou stran, také řekli, že by bylo nevhodné sankce odstraňovat v době, kdy Robert Mueller vyšetřuje, zda Trumpova prezidentská kampaň v roce 2016 měla co do činění s Moskvou, což prezident popírá. Stoupenci zachování sankcí naopak tvrdí, že Děripaska, spojenec ruského prezidenta Vladimíra Putina, získal příliš mnoho kontroly nad těmito společnostmi.

V prohlášení z neděle americké ministerstvo financí uvedlo, že uvedné tři společnosti snížily Děripaskův přímý i nepřímý akcionářský podíl a jeho kontrolu. To zajistilo, že většina ředitelů v radách En+ a Rusalu jsou nezávislí, včetně Američanů a Evropanů, kteří nemají žádné podnikatelské, rodinné nebo profesní vazby s Děripaskou či jinou osobou uvedenou v sankční listině. Dále dodalo, že společnosti souhlasily s „nevídanou transparentností financí svých operací“, včetně rozsáhlého auditu, certifikace a požadavků na reportování. Děripaska nadále zůstává americkými sankcemi zasažen.

Změny v Rusalu a En+

Po ohlášení ministerstvem financí Rusal oznámil, že v rámci dohody ke zrušení amerických sankcí odstoupil jeho předseda Jean-Pierre Thomas. Jeho mateřská skupina En+ rovněž oznámila rezignaci několika jejích členů rady a zvolení nových ředitelů, což mělo vést k uspokojení požadavků amerického ministerstva financí, tedy že Rusal i En+ se budou sestávat z nezávislých ředitelů.

„Nové vedení podnikne dodatečné aktivity… aby dostálo závazku absolutní transparentnosti, zodpovědnosti a dobrého řízení společnosti,“ řekl ve svém vyjádření předseda vedení En+ Greg Barker. To bude zahrnovat zavedení oddělené komise rady pro dodržování pravidel a zachování nezávislé odborné rady, která bude podávat doporučení vedení, řekl Barker. Navíc En+ ohlásil, že švýcarská firma Glencore vymění svůj podíl v Rusalu za přímý podíl právě v En+.

Úředníci Trumpovy administrativy, kteří zrušení sankcí podpořili, řekli, že se obávali dopadu na globální trh s hliníkem. Ale také uvedli, že rozhodnutí Děripasky snížit podíl ve společnosti tak, aby je už neovládal, ukázalo, že sankce zafungovaly.

Zdroj: Reuters