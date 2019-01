12.h - Evropa opatrná a klesající, čeká se na Brexit a US výsledky, eurodolar vyčkává, koruna oslabuje, ropa se propadá, BCPP lehce v plusu díky Erste a O2

Evropské akciové trhy vstupují do nového týdne opatrně a lehce negativně. Trhy sice kvitují víkendové uvolnění amerických vládních agentur, ale zároveň vnímají riziko, že může jít pouze o "dočasný jev" a také s obavami a nejistotou vzhlížejí k dalšímu pokusu britské premiérky protlačit vlastním parlamentem vylepšenou verzi původního návrhu formy Brexitu Důležitou roli budou tento týden hrát bezesporu firemní výsledkové zprávy. V USA bude tento týden reportovat výsledky hned 13 ze 30 komponent indexu DJIA a 122 firem z báze indexu S&P 500 Euro vstupuje do nového týdne nejistě. Koruna euru se vrací k oslabování a úrovním nad 25,7. Ropa dopoledne silně oslabuje. Situace ve Venezuele je stále nejasná a ropa negativně reaguje na další náznaky zpomalování čínské ekonomiky a obnovení růstu počtu funkčních zařízení v USA. BCPP vstupuje do nového týdne lehce optimisticky pod taktovkou rozjeté Erste po zveřejnění předběžných výsledků za 4Q loňského roku a oživení zájmu o akcie O2 těsně před jeho zítřejšími výsledky. Domácí banky bez výraznějších pohybů, výrazněji ztrácí akcie Avastu.