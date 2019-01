Většina centrálních bank přestává dávat do oběhu bankovky 500 eur

Většina centrálních bank eurozóny včerejším dnem přestala dávat do oběhu bankovky v nejvyšší hodnotě 500 eur (12.750 Kč). Výjimkou jsou pouze centrální banky Německa a Rakouska, které budou tyto bankovky vydávat do 26. dubna. Bankovky však i nadále zůstávají platným platidlem, uvedl na internetu list Le Parisien.



Pětiseteurová bankovka patří celosvětově k bankovkám s nejvyšší nominální hodnotou. Důvodem ukončení vydávání těchto bankovek jsou obavy, že je využívají zločinci a militantní skupiny k financování svých aktivit a praní špinavých peněz. V některých kruzích si dokonce vysloužila přezdívku Bin Ládinova bankovka a Europol upozornil, že kufr obsahující 500eurové bankovky v hodnotě jeden milion eur váží pouze 2,2 kilogramu.



Evropská centrální banka oznámila v květnu 2016, že ukončí výrobu a vydávání pětiseteurových bankovek do konce roku 2018. Bankovka byla dána do oběhu spolu s dalšími eurobankovkami v roce 2002. Poslední bankovky v hodnotě 500 euro byly vytištěné v roce 2014 a do oběhu se nyní dostávají bankovky z těchto zásob. Podle statistik ECB se tyto bankovky na celkovém počtu eurobankovek v oběhu podílejí jen 2,4 procenty, na celkové hodnotě však více než 20 procenty. Na konci listopadu bylo v oběhu 521 milionů bankovek v hodnotě 500 eur.



Bankovka v hodnotě 500 euro má fialovou barvu a zobrazuje architekturu 20. století. Rakouská a německá centrální banka budou vydávat bankovky do dubna kvůli zajištění hladkého přechodu a z logistických důvodů.