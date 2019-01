K omezení plastů se zavázaly i KFC a Walmart

Plastový odpad se stal klíčovým centrem zájmu pro ochránce přírody a některé spotřebitele a představoval jedno z hlavních témat letošního Světového ekonomického fóra ve švýcarském Davosu. Čím dál více velkých značek se postupně připojuje k závazku plastový odpad snížit.

Řetězec s rychlým občerstvením KFC ve čtvrtek 24. ledna oznámil, že všechny plastové obaly, které se dostanou až k zákazníkům, budou do roku 2025 vratné nebo recyklovatelné. Malobchodní síť Walmart Canada, která má 411 obchodů, o den dříve oznámila, že plánuje omezit užívání igelitek do roku 2025, což by umožnilo stáhnout z oběhu asi 1 miliardu tašek, a nahradit jednorázová plastová brčka papírovými do roku 2020. Dále přislíbil, že do roku 2025 bude 100 % obalů jeho vlastní značky recyklovatelných, kompostovatelných nebo znovu použitelných – jde o součást závazku, který v roce 2018 rozjela The Ellen MacArthur Foundation a do které se zapojilo více než 290 firem.

Výrobci cukrovinek Mondelez International a Nestlé patří mezi potravinářské giganty, kteří podobný cíl udržitelnosti oznámili již loni. Mateřská společnost KFC Yum! Brands, jako partner NextGen Consortium, které se snaží řešit problém jednorázových obalů, již dříve přislíbila, že do roku 2020 bude odebírat veškeré obaly na bázi vláken z certifikovaných nebo recyklovaných zdrojů. Partnery NextGen Consortium jsou i Starbucks, McDonald’s a Coca-Cola.

Iniciativu „Loop“, kterou spustila 24. ledna v Davosu společnost Terracycle zabývající se recyklací, má za cíl přiblížit se oběhové ekonomice, kde se nic nevyhodí. Ten den se do ní zapojilo 25 spotřebitelských firem, mezi nimi i Nestlé a PepsiCo.

Firma KFC také oznámila, že dodržela svůj slib, že do konce loňského roku budou všechna koupená kuřata z chovu bez antibiotik, která hrají důležitou úlohu v lidské lékařství. K této iniciativě došlo po tlaku akcionářů v roce 2017. Ostatní řetězce s rychlým občerstvením začaly přestat používat kuřata s antibiotiky o několik let dříve. Subway je eliminoval v roce 2016 a Taco Bell, které je rovněž vlastněno Yum! Brands, dosáhlo tohoto cíle v roce 2017.

Zdroj: Bloomberg