Italský hřebec na dopingu od evropské holubice, možné obnovení programu LTRO

Není to tak dávno, kdy rozšiřující se spread mezi výnosy italských a německých dluhopisů strašil evropské finanční trhy. Situace se však obrátila. Uklidnění kolem italského rozpočtu pomohlo k poklesu tamních výnosů, k čemuž jako poslední přispěla i Evropská centrální banka.

Lehce holubičí výstup z lednového zasedání přispěl k další obnově italských dluhopisů, kde jsme se v případě 10letého instrumentu posunuli na nejnižší hodnoty za posledních šest měsíců. Postupně klesá i již zmiňovaný spread mezi italskými a německými 10letými bondy, u nichž došlo na posun z říjnových maxim dosahujících více než 320 bazických bodů na hodnoty pod hranicí 250 bodů, což odpovídá minimům od září 2018.

Jak konkrétně přispěla ECB k růstu zájmu o italské bondy? Agentura Bloomberg vypichuje hned několik bodů. Jedním z nejsilnějších je spekulace ohledně zavedení programů podobných LTRO a TLTRO, tedy dlouhodobých refinančních operací, prostřednictvím nichž dodává ECB do evropského finančního sektoru dodatečnou likviditu. Právě o Itálii se totiž hovoří jako o jednom z nejpravděpodobnějších beneficientů případného obnovení těchto programů, byť podle guvernéra ECB Draghiho není jejich zavedení nikterak urgentní.

Vedle toho zapůsobila i změna vyhodnocení rizik evropského ekonomického růstu z vyrovnaných na vychýlená směrem dolů, tedy k pomalejší expanzi. V návaznosti na to došlo k další podpoře vidiny pozdržení prvního zvýšení evropských sazeb za posledních osm let. Zatímco forward guidance ECB nadále pracuje s ponecháním sazeb na aktuálních úrovních alespoň do léta 2019, trhy tento krok začínají postupně vidět nejdříve v roce 2020. Výhled nízkých sazeb po delší dobu tak ve výsledku podporuje zájem investorů o evropské dluhopisy, včetně těch italských.

Zatímco si ECB nechává obnovení dlouhodobých refinančních operací v záloze, někteří analytici, např. banka HSBC, spatřují u periferních ekonomik mnohem větší odolnost vůči rizikům pomalejšího růstu. Holubičí přístup evropské měnové autority by tak měl ještě více podpořit pokles italských výnosů. Podle analytického týmu Commerzbank, která očekává zavedení TLTROs nejdříve v březnu, by spread mezi italskými a německými bondy mohl dále klesnout. Klíčovou hranicí bude 200 bazických bodů, pod kterou bychom se však vinou italských politických a ekonomických rizik již neměli dostat.

Euro pod tlakem, avšak s jepičím životem

Vrátíme-li se zpět k včerejšímu zasedání Evropské centrální banky, změna vyhodnocení rizik - společně se sílící vidinou posunutého navýšení úrokových sazeb oproti výhledu centrální banky - společně dotlačily společnou evropskou měnu téměř k hranici 1,130 dolaru za euro. Poté následoval obrat vedoucí k částečnému umazání ztrát. Ten můžeme spojit například s absencí zmínky možného opětovného zavedení dlouhodobých refinančních operací, svou roli mohla sehrát i vyslovená Draghiho víra v pouze dočasné zpomalení evropského růstu.

Dnes společná evropská měna vykazuje růst, a to i přes pátý pokles v řadě německého indexu Ifo podnikatelské nálady. Jak se zdá, v příštích dnech budou hlavní překážkou silnějších hodnot eura právě slabší data podporující vidinu pozdějšího posunutí zvýšení evropských sazeb. Nadějí by mohlo být případné oslabení dolaru, nad kterým visí hned několik otazníků, od opatrnějšího Fedu přes nadále trvající shutdown až po rizika spojená s americko-čínskou obchodní roztržkou.

Na druhou stranu, ekonomická situace největšího hospodářství světa nadále nabízí nezanedbatelné proinflační faktory, pramenící například z napjatého stavu trhu práce, které by mohly úrokový cyklus o něco prodloužit. A vedle toho působí i další proměnné, jak jsme uvedli již dříve, které by nemusely nutně znamenat smrt dolarových býků...

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.