Souhrn 25.1. - Evropa, USA a euro silně v plusu, spekulace na obnovení LTRO, ropa vyčkává, BCPP v bankovním bratrovražedném sevření

BCPP lehce v plusu díky rakouským bankám

Pražská burza zakončila 4. týden nového roku při mírně podprůměrné likviditě pouze lehkým růstem.Evropské trhy naproti tomu rostly poměrně silně a to i navzdory několika spíše negativním makroekonomickým faktorům. Výrazněji pozitivním motivem by mohly být především spekulace ohledně možného obnovení operací pro poskytnutí dostatečné likvidity LTRO kvůli problematickému italskému finančnímu sektoru. Pozitivně působí také některé výsledkové zprávy především z těžce zkoušeného technologického sektoru. Určitý optimismus by mohl být vnímán také v souvislosti s obchodní pří USA a Číny, když americká administrativa oznámila, že musela nedávno zrušit další kolo jednání kvůli uzavírce některých vládních agentur. Trh oceňuje především vůli po dalším řešení situace nehledě na prohlášení amerického ministra obchodu Rosse, který včera uvedl, že finální řešení problému či přímo dohoda jsou stále na míle vzdálená. To je podle trhu ale pochopitelné a tak se vnímá spíše ta část naznačující snahu po další domluvě.Zajímavá situace vznikla také kolem Brexitu , kde severoirská strana DUP přislíbila předběžně podporu "plánu B" premiérky Mayové, což ji přiblížilo poměrně zásadním způsobem k možnému protlačení dohody o brexitu parlamentem.US trhy v úvodu svého dnešního obchodování výrazněji posilují. Trh spekuluje, že Fed by mohl dříve ustat ve své snaze snižovat svou přebujelou bilanci. Pozitivně působí také komentáře ministra financí Mnuchina ohledně postupu jednání s Čínou, jež podle jeho vyjádření učinila velký progres.Negativně by mohly zafungovat zprávy naznačující, že kvůli přetrvávající uzavírce vládních agentur by mohlo nově dojít k částečnému omezení provozu na letišti LaGuardia v New Yorku kvůli nedostatku letových dispečerů. Euro dnes především ve druhé polovině dne díky spekulacím kolem LTRO od ECB a komentářům k americko-čínské otázce silně posilovala vůči dolaru euru posílila hlouběji pod 25,7. Ropa dnes pouze vyčkávala na další vývoj hlavních směrodatných momentů. Situace ve Venezuele je stále nejasná a včerejší opožděné statistiky ukázaly silný růst zásob ropy v USA při stagnaci na dlouhodobě rekordní úrovni těžby. BCPP dnes silně pod vlivem rozdílného vnímání výše popsaných spekulací kolem LTRO od ECB. Akcie zahraničních finančních ústavů ze spekulací silně profitovaly zatímco akcie domácích bank zamířily silněji do červených čísel. Akcie O2 před úterními výsledky vcelku v klidu, akcie ČEZ na 550 Kč