Kandidátka na US prezidentku Warrenová navrhuje daň pro bohaté s jměním nad 50 mil. USD

Americká senátorka a Demokratka Elizabeth Warrenová, jež oznámila svůj zájem ucházet se o pozici prezidentky USA ve volbách v r. 2020, včera uvedla, že by chtěla zavést speciální daň pro bohaté Američany, jež by se týkala těch s jměním nad 50 mil. USD Podle Warrenové by se taková každoroční daň týkala pouhého 0,1% Američanů a podle odhadů by mohla do státní pokladny přinést během 10 let cca 2,75 biliónu USD Podle Warrenové systém pomohl respektive umožnil nejbohatším dostat se do jejich pozic a proto by měli část svého bohatství systému opětovně vracet. Vláda by měla pracovat pro lid dané země. V poslední době se ale zdá, že je to pouze nástroj pro bohaté a vlivné.Warrenová pro svůj návrh podle tisku vychází z doporučení levicově orientovaných ekonomů Saez a Gabriela Zucmana z University of California, kteří navrhovali uvalit 2procentní roční daň pro Američany s čistým jměním nad 50 mil. USD . Pro výši čistého mění nad 1 mld. USD by se zdanění zvýšilo na 3%.Podle jejich zjištění extrémní koncentrace bohatství vede k extrémní koncentraci politické a ekonomické moci. Progresivní systém zdanění je v takovém případě adekvátním a vhodným nástrojem, jak tomu zabránit.