Itálie na grilu svých evropských partnerů

Itálie se v poslední době navážela do Francie a Německa. V Davosu ale její vláda dostala od svých evropských protějšků za vyučenou. Mnozí se k útoku italského premiéra Giuseppe Conteho na Brusel nepostavili na pódiu Světového ekonomického fóra zrovna mile, a to hlavně poté, co se italští zástupci střídali v jízlivých komentářích na účet svých nejbližších obchodních partnerů.

Evropský komisař pro hospodářské a finanční záležitosti Pierre Moscovici vzkázal vládnoucí koalici Itálie: „Měnit Evropu je jedna věc, ničit Evropu je věc jiná. A to je ten rozdíl mezi reformou a populismem, mezi evropeismem a nacionalismem.“

Možná italská kampaň by mohla vysvětlit narůstající protiunijní rétoriku, která je jako podle populistického scénáře. Její vládnoucí koalice zahrnuje stranu proti současnému statu quo a proti imigraci. Jsou neustále ve sporu, přetahují se o poslední slovo a s tím, jak země flirtuje s recesí, možná i pokukují po vypsání předčasných voleb.

Italské finance také nejsou v nejlepší formě a vláda bude mít velké problémy splnit ambiciózní sliby ohledně výdajů soudě podle nerealistických hospodářských výhledů růstu.

Nizozemský premiér Mark Rutte stěží potlačoval své rozhořčení vůči Itálii, která se utrhla ze řetězu a porušila unijní rozpočtová pravidla. „Lidé se mě začínají ptát – zda to Itálii, a v minulosti Francii, může projít, když nedodrží to, s čím kolektivně souhlasily,“ řekl Rutte. „A proč bychom (to měli dodržovat) my?“ Následně v televizním rozhovoru přiznal, že je z této situace, která ukazuje „nedostatek důvěry“ mezi severem a jihem bloku, „pěkně naštvaný“.

Vedení EU se v prosinci rozhodlo nezahájit disciplinární řízení vůči Itálii poté, co populistická vláda země slíbila, že bude držet své výdajové plány více na uzdě. Když Italové upustili od některých svých ambicióznějších projektů, rozhodla se komise si jejich neúspěchu se snížením letošního strukturálního deficiut nevšímat.

Nástupkyně německé kancléřky Merkelové a lídryně německých křesťanských demokratů Annegret Kramp-Karrenbauer v rozhovoru na otázku, zda si myslí, že by Itálie mohla „rozbít“ blok, odpověděla, že Itálie bude „těžký oříšek“. Dodala, že Itálie „bude dvojnásobná výzva, díky tomu, že má ve vládě populistické síly z pravice i z té druhé strany politického spektra“.

Zdroj: Bloomberg