Experti: Nabídka Číny na nákup US zboží neřeší podstatu problému nevyrovnané bilance obchodu

Podle agenturních zpráv ze začátku týden Čína nabídla USA v rámci jejich obchodní pře dohodu ve formě příslibu odběru amerického zboří v rozsahu 1 biliónu USD ročně po dobu 6 let. Podle některých expertů tento zdánlivě vstřícný krok vůbec neřeší hlavní meritum problému.Podle srovnání výzkumné americké společnosti Census Bureau se deficit vzájemné obchodní bilance mezi USA a Čínou v roce 1985 pohyboval na úrovni pouhých 6 mil. USD oproti cca 300 mld. USD za prvních 9 měsíců loňského roku. Podle expertů ale samotná výše celkové bilance není tím správným indikátorem, který by mohl správně určit, která strana z vývoje vzájemného obchodu profituje či naopak ztrácí. Podle nejčastěji zmiňovaných výkladů totiž placení za zboží automaticky neznamená, že by kupující byl ve ztrátě.US administrativa v čele s prezidentem Trumpem se na deficit obchodu zaměřila s argumentací, že je třeba zastavit "zneužívání" bohatství Američanů a je třeba narovnat pokřivené obchodní vztahy.Pro tvorbu HDP dané země platí všeobecně uznávané formule, že se skládá z výsledku domácí spotřeby, vládních výdajů, investic a výsledku obchodu dané země. Podle některých ekonomů, ale poslední položka zaměřená na bilanci obchodu nemůže být brána jako zcela samostatná kapitola, protože její změny velmi záhy ovlivňují i zbylé 3 faktory.USA mají deficit obchodní bilance posledních 50 let. Podle mnoha ekonomů je to způsobeno tím, že celková spotřeba amerických domácností a výdaje vlády přesahují produkční možnosti vlastní ekonomiky a proto část výdajů hledá uplatnění v nákupu a dovozu zahraničního zboží. Z tohoto úhlu ohledu čistě direktivní snaha po změně celkové situace nemůže fungovat a vést skutečně ke zlepšení ekonomické situace USA. To mohou pouze změny v celkovém výdajovém chování spotřebitelů či vlády. Jinými slovy je třeba se podívat na způsoby a cesty spotřeby a produkce v rámci USA a ne hledat řešení v tlaku na konkrétní obchodní partnery.Výše zmíněné ovšem platí pouze v případě zcela rovného vzájemného přístupu zboží na trhy. V tomto se analytici celkem shodují, že Čína rovný přístup zahraničního zboží na svůj trh neumožňuje.Podle některých analytiků není možné se zaměřit čistě na problém obchodního deficitu také kvůli problémům s relevantností výkazů. Podle amerických údajů deficit bilance obchodu s Čínou dosáhl v roce 2017 úrovně 396 mld. USD . Podle čínské strany to ale bylo pouze 275 mld. USD Podle některých statistik bylo v roce 2017 do USA dovezeno čínské zboží za 430 mld. USD , ale podle jiných to bylo až 526 mld. USD . Rozdíl vychází z dobře popsaného fenoménu, kdy objem dovozu je přesněji sledován a vykazován než u vývozu Dalším argumentem je pak globální provázanost ekonomik a výrobních procesů. Například velké množství amerického zboží obsahuje součástky produkované v asijských zemích a velké množství zboží z Číny pro změnu obsahuje součástky z jiných zemí jako jsou například Jižní Korea a další. Tato provázanost se do vzájemné bilance obchodu projevuje jen ztěžka.Podle expertů je třeba pro nápravu bilaterálního obchodního deficitu hledat hlubší důvody a cesty k řešení a neuchylovat se čistě k obchodním přím.