Kryptoinvestor Schumacher: Bitcoin půjde na nulu

Cena bitcoinu by mohla klesnout až na nulu. Domnívá se tak přední investor na kryptoscéně Jeff Schumacher, který ve středu ve švýcarském Davosu vystoupil v debatě o technologii blockchain.

Kryptoměny loni zažily divokou jízdu, při které se hodnota celého trhu podle údajů Coinmarketcap snížila o 480 miliard dolarů. Bitcoin, největší kryptoměna podle tržní kapitalizace, dramaticky klesal od té doby, co v roce 2017 dosáhla na historická maxima. Dnes bitcoin klesá o 0,7 % na 3540 USD, historickou výkonnost ukazuje graf od coindesk.com.

„Skutečně věřím, že půjde až na nulu. Myslím si, že je to úžasná technologie, ale nevěřím, že je to měna. Není založená na ničem,“ řekl během panelové diskuse v rámci Světového ekonomického fóra v Davosu Schumacher, zakladatel společnosti BCG Digital Ventures a velký investor do blockchainových firem.

Další panelista, americký podnikatel Glenn Hutchins, spoluzakladatel Silver Lake Partners řekl, že role bitcoinu by se v budoucnosti mohla zaměřit na uchování hodnoty. „Může se stát, že role bitcoinu v systému bude vrátit hodnotu zpět, uchovat vaši hodnotu, zatímco tu jsou další tokeny, které mají jiné využití, které nyní nevyužíváte,“ upřesnil Hutchins. „Mnohem méně mě zajímají investice do bitcoinu jako měny nebo jejího ekvivalentu, nebo dokonce blockchainu jako zúčtovacího nástroje. Mnohem více přemýšlím o protokolech,“ řekl Hutchins podle CNBC.

Schumacher uvedl, že odvětví se nyní snaží vytvořit „otevřené decentralizované systémy“. Ty by se prý mohly stát další generací protokolů nebo infrastrukturou, na které by běželo podnikání podobně jako v případě dnešní cloudové technologie.

Další generace blockchainové technologie se přitom právě vyvíjí. Edith Yeungová, partnerka ve venture kapitál investiční firmě 500 Startup, uvedla, že zejména v Asii probíhá zavedení blockchainu v oblasti plateb rychle. „V mnoha rozvíjejících se zemích, kde nemají ani kreditní karty, kde není žádná konkrétní infrastruktura, je skoro jednodušší najít nějaký typ blockchainových plateb,“ řekla televizi CNBC.

Generální ředitel americké fintech společnosti Ripple Brad Garlinghouse očekává širší přijetí blockchainu do pěti let.

Podle Hutchinse uživatelé nakonec nebudou mluvit o tom, jaký blockchain se používá. Bude jim záležet pouze na tom, jak dobře se daný produkt používá. „Když dnes pošlete e-mail, nemyslíte na technologii, kterou využíváte…Takže nás slyšíte mluvit o tom… jaký protokol, jaký token, jaké technologické řešení, kolik transakcí za vteřinu, ale co se nakonec stane, je to, že vložíte něco hodnotného, cosi hodnotného vypadne na druhé straně, a vám bude jedno, na jaké technologii to stojí,“ řekl. „A v tu chvíli budete vědět, že se nám to daří,“ dodal.

Zdroj: CNBC, www.coindesk.com