Na eurodolarovém trhu vládne stále poklidná atmosféra

Na eurodolarovém trhu vládne stále velmi poklidná atmosféra - jakoby trh vyčkával, zdali dnes prezident ECB Draghi něčím překvapí. No, uvidíme (viz úvodník). Poklidnou atmosféru před odpoledním zasedáním ECB by dnes mohla zčeřit čerstvá data za podnikatelské nálady v eurozóně. Indexy PMI byly v uplynulém kvartále velmi slabé a tak je trh bude bedlivě sledovat. Pokud data skončí opět hluboko pod hladinou 50 bodů, tak se to euru nemusí líbit.