Grafy dňa: Shutdown poslal index neistoty najvyššie v tomto tisícročí

Index neistoty v globálnej ekonomickej politike sa dostal na nové najvyššie úrovne v tomto tisícročí. A nie je to len obchodnými vojnami, naopak za posledným prudkým rastom stojí shtudown vlády v USA. Jeho ukončenie by teda mohlo byť z ktrátkodobého pohľadu určitým pozitívnym impulzom pre trhy (@chartoftheday):

Za spomalením v Číne v roku 2018 stáli predovšetkým domáce investície a trh s bývaním. To je predovšetký dôsledkom viackrát omieľaného boja s tieňovým bankovníctvom. Ako je vidno z grafu, tak exporty stále rástli. Čiže pokiaľ sa situácia medzi USA a Čínou neupokojí, tak obchodné vojny začnú do HDP výraznejšie hrýzť až v budúcom roku (@SergiLanauIIF):

Ďalšia ázijská krajina hlási kolaps exportov. Japonsko zaznamenalo v decembri ich najväčší pokles od roku 2016 (@RVAnalysis):

Podľa modelu Nordea banky čaká rast spotreby domácností v USA výraznejšie spomalenie - a to kvôli vývoju spotrebiteľskej dôvery a predovšetkým akciového trhu. To je ďalšia správa, ktorá zapadá do skladačky zastavenia zvyšovania sadzieb v USA (@MikaelSarwe):

MMF však zatiaľ niektoré slabšie dáta z USA z posledných týždňov nevzrušujú. V januárovom forecaste boli v porovnaní s októbrovým znížené prognózy pre rok 2019 predovšetkým pre eurozónu. A najmä Nemecko. Pre USA ostala prognóza nezmenená (@Schuldensuehner):