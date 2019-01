Libra podle Goldmanů letos překoná své protějšky z G10

Britská libra by letos mohla nechat za sebou zbylé měny zemí skupiny největších ekonomik světa G10 s tím, jak se riziko brexitu bez dohody snižuje. Tvrdí to renomovaná americká banka Goldman Sachs.

Libra šterlinků posledních pět týdnů posilovala. Zamítnutí plánu brexitu premiérky Theresy Mayové z minulého úterý zvýšilo šance na možné druhé referendum, které by mohlo vyústit v to, že Británie v Evropské unii nakonec zůstane.

„Podle nás vývoj minulých týdnů směřuje k pozdějšímu, měkčímu brexitu či k vůbec žádnému brexitu,“ řekl v rozhovoru pro Bloomberg Zach Pandl, vedoucí strategie pro globální měnové a rozvíjející se trhy. „Domníváme se, že letos půjde o nejsilněji se vyvíjející měnový kurz G10,“ komentoval libru.

Podle konsensu ekonomů a stratégů na Bloombergu libra posílí do konce roku o více než 5 procent na 1,36 dolaru, což by z ní učinilo třetí nejlépe se vyvíjející měnu zemí skupiny G10 v daném období. Zároveň má libra nejvíce medvědí sentiment na cenách svých opcích, což by mohlo znamenat, že investoři se stále obávají možného poklesu.





Zdroj: Bloomberg

Mayová svém kabinetu v neděli údajně řekla, že šance na mezistranické rozhovory o brexitu, které by přinesly schopnou alternativu k plánu, který parlament minulý týden zamítl, jsou minimální. V pondělí Mayová prezentovala "plán B" v britském parlamentu, kde ale podle médií nepřinesla mnoho nového. List Financial Times však soudí, že ministerská předsedkyně nyní může získat parlamentní většinu na svou stranu. Britský tisk rovněž vyzdvihuje varování Mayové, že druhé referendum o vztahu s evropským blokem by vedlo k projevům občanské nespokojenosti.

"Je tu stále spousta nejistot, ale myslíme si, že pro růst libry existuje hodně hrozeb,“ dodal Pandl z Goldman Sachs před pondělním vystoupením Mayové.