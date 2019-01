Vyhlídky Saxo Bank na první čtvrtletí: Pozor na globální politickou paniku

Specialista zaměřený na obchodování a investice Saxo Bank dnes vydal své čtvrtletní vyhlídky. Ty jsou orientovaný na globální trhy a hlavní úvahy týkající se obchodování v 1Q 2019. Vyhlídky zahrnují akcie, FX, měny, komodity a dluhopisy i celou řadu makroekonomických témat, která mohou ovlivnit vývoj klientských portfolií.

„I přes negativní sazby ECB sklouzává Evropa se začátkem roku 2019 zpět k recesi,“ uvádí Steen Jakobsen, hlavní ekonom a CIO Saxo Bank.

„Napětí na amerických úvěrových trzích dosáhlo v prvních obchodovacích dnech roku 2019 vrcholu. Spready u aktiv s vysokým výnosem banky Barclay vyšplhaly o více než 500 základních bodů nad americké vládní dluhopisy. V kombinaci s medvědím akciovým trhem, který začal hned po zářijových maximech, to vedlo k tomu, že guvernér Fedu Jerome Powell v rozhovoru, kde spolu s ním byli i jeho dva předchůdci, omílal stále dokola nejnovější pozici Fedu. Powell se měl opravdu zač stydět, jelikož jeho slib, že bude „naslouchat trhu“ přišel jen dva týdny poté, co 20. prosince na jednání FOMC předvedl výrazně jestřábí postoj. Fed tedy už dupe na brzdy, protože pramen financí z firemních převodů vysychá a vysoce rizikové emise nedokáží dluh pokrýt.“

Nevyzpytatelná Čína

„Čína stále zvažuje svůj další stimul – budou to daňové úlevy, podpora hypoték nebo silnější renminbi – a přemýšlí, jak v roce 2049 dopadne její stoleté výročí. Země byla nucena svůj ekonomický plán do roku 2025 přesunout až na rok 2035.“

„Velká Británie zatím utrpěla nejhorší kontrakci úvěrového impulsu ze všech zemí, a první pololetí letošního roku tak představuje výrazné riziko pro britská aktiva.“

Pokles cen energií

„Jediným světlým bodem v novém roce je, že cena energií vyjádřená v USD, klesla ve čtvrtém čtvrtletí na úrovně roku 2017, ačkoliv zůstává velmi nestabilní. Nový stimul však pocítíme až za nějakou dobu, protože před pouhými třemi měsíci jsme zaznamenali nejvyšší ceny vůbec od roku 2014 – což mělo dopad zejména na měny rozvíjejících se trhů, které byly v té době už tak oslabené.“

„V prvním čtvrtletí by mohla pomoci kombinace zpomalení Fedu a jeho signalizace, že ustupuje od kvantitativního zpřísňování, a skutečnosti, že Čína pokračuje v podpoře silnějšího CNY vůči USD – na úroveň 6,50 nebo i lepší. Čína dokáže zaplatit cenu za měnu silnější o 5 %, protože to sníží zátěž dolarového dluhu státních podniků a mohlo by to vyvolat masivní podporu při řešení obchodního patu. Navíc by takový rozhodný krok Číny v době slabšího USD mohl vést ke značnému relativnímu oživení aktiv rozvíjejících se trhů.“

Hledání stability

„Globální ekonomika trpí, globální trhy se po příšerném roce 2018 otřásají a Čína udělá vše pro stabilitu. Probíhá hon za řešením a zdá se, že šance na jeho nalezení se prudce zvyšují. Podle našeho názoru se řešení musí objevit do 5. února, kdy nastane čínský Nový rok – to je prioritou pro obě strany čínsko-amerického obchodního sporu. Alternativa je prostě příliš děsivá. Po čínském Novém roce zaznamenáme výraznou podporu čínské ekonomiky – je potřeba a dostaví se. I přesto si musíme dávat pozor na nejrůznější turbulence, protože politické reakce jsou spíše reaktivní než prediktivní a často přicházejí až příliš pozdě. To znamená, že první čtvrtletí bude nejrizikovějším obdobím a právě během něj se projeví cyklická minima aktiv a ekonomického cyklu. V prvním čtvrtletí možná zažijeme výrazná minima trhu pro tuto fázi cyklu.“

I přesto by začátek roku 2019 mohl pouze představovat zahájení cyklu nebo první známky dalšího intervenčního cyklu. Skutečným rokem změny bude nejspíš rok 2020. To by odpovídalo i politickému cyklu, avšak bohužel bude možná nutná daleko větší hrozba, která teprve donutí politiky a centrální banky ke spolupráci.

„Vítejte do Velkého Finále éry prodlužování a předstírání, nejhoršího monetárního experimentu v dějinách.“

Plné znění obchodních názorů a hloubkových analýz expertů Saxo Bank k výhledu na 1. čtvrtletí roku 2019 naleznete zde: https://www.home.saxo/insights/news-and-research/thought-leadership/quarterly-outlook

O autorovi:

Steen Jakobsen byl v březnu 2011 jmenován do funkce hlavního ekonoma Saxo Bank, kam se vrátil po dvouleté přestávce. Během této doby pracoval jako investiční ředitel ve společnosti Limus Capital Partners. Před svým odchodem na počátku roku 2009 působil v Saxo Bank téměř devět let jako investiční ředitel. Má více než 20 let praxe v oblasti proprietary trading (obchodování na vlastní účet) a alternativního investování. Po absolvování Kodaňské univerzity v roce 1989, kde vystudoval ekonomii, začínal kariéru v kodaňské pobočce Citibank, a poté se stal ředitelem a vedoucím prodeje v Hafnia Merchant Bank. V roce 1992 se stal viceprezidentem londýnské pobočky Chase Manhattan Proprietary Trading Group. V letech 1995-97 pracoval jako obchodník na vlastní účet pro Swiss Bank Corp., v Londýně. V roce 1997 se stal světovým ředitelem obchodování, měnových kurzů a opcí ve firmě Christiania (nyní Nordea) v New Yorku. V roce 1999 se stal generálním ředitelem UBS Global Proprietary Trading Group.