Libra vs. měny G10 v roce 2019

Vyjednávání o dohodě o brexitu pokračuje. Britská premiérka měla na začátku týdne – po debaklu z toho minulého, kdy její návrh rozvodové dohody s EU nebyl přijat s rozdílem 230 hlasů – představit svůj plán B. Stalo se, avšak od samotného plánu A se příliš neliší. Libra reagovala mírným zpevněním. Ta hlavní vlna brexitového dění však teprve přijde.

Theresa Mayová během svého vystoupení oznámila, že chce mnohem otevřenější jednání o brexitu, než tomu bylo doposud. To by mělo zahrnovat i poskytnutí některých důvěrných informací. Klíčovou složkou vyjednávání má být debata s poslanci o jejich postoji vůči irské pojistce. Jakmile bude premiérka znát všechny požadavky, vrátí se s nimi do Bruselu. A právě tam by mohla narazit, jelikož, jak EU dříve uvedla, o pojistce již dále vyjednávat nehodlá.

Vedle toho Mayová odmítla nejen druhé referendum o brexitu, ale i možnost odložení samotného odchodu. Souběžně s tím pak byly představeny z hlediska rozvodového vyjednávání i méně klíčové kroky, jako například zrušení poplatku 65 liber, který měli platit občané Evropské unie za tzv. status usedlíka.

Scénář příštích dní tak bude obsahovat diskuzi o návrhu. To bude zahrnovat i příslušné dodatky, jejichž cílem bude zřejmě - především z hlediska opozice - zabránit tzv. tvrdému brexitu. Premiérka se sice těmito dodatky nemusí závazně řídit, avšak vzhledem k ubývajícímu času tak dle většinových odhadů učiní. Hlasování o samotném návrhu se uskuteční v úterý 29. ledna, přičemž o dohodě pak zhruba v polovině února.

Libra v návaznosti na představený plán B reagovala jen mírně, a to zpevněním jak vůči dolaru, tak i euru. Nadále platí, že trhy nepočítají s variantou tvrdého brexitu (spíše se spekuluje o prodloužení článku 50), což, pokud se potvrdí, by mohlo britskou měnu dále posílit. V to věří například banka Goldman Sachs, která libře pro letošek předpovídá trend posílení, jenž předčí většinu měn skupiny G10 (nejvíce obchodované měny světa).

„Vývoj posledních dní naznačuje pozdější a měkký brexit, potenciálně vůbec žádný,“ přepisuje agentura Bloomberg slova analytického týmu Goldman Saschs. „Očekáváme, že libra bude jednou z nejvíce posilujících měn skupiny G10.“

Výhled silnější libry potvrzuje i predikce agentury Bloomberg, která pracuje s posílením o více jak 5 % ve dvojici s dolarem až na 1,360 GBPUSD ke konci roku. Na druhou stranu, i sami Goldmané přiznávají určitou nejistotu. Dle jejich názoru ale nakonec převáží rizika nakloněná směrem k silnější libře. A právě onu zvýšenou nervozitu zobrazuje například tříměsíční risk reversal libry vůči dolaru. V rámci měn skupiny G10 má tento instrument vůči USD největší objem sázek na oslabení libry (put opce GBPUSD převažují nad call opcemi) během zmiňovaného tenoru, a to i přes jeho korekci z předchozího týdne.

Co se týče dalších měn, v pondělí posiloval – i přes americké obchodní prázdniny - především dolar ve srovnání s eurem i ve vyjádření dolarového indexu. O něco menší zpevnění pak zaznamenal i japonský jen. Investoři se zaměřili na tyto měny považované za bezpečné přístavy především ve spojitosti se strachem z oslabení globální ekonomiky. Ten, stále ho považujeme spíše za přehnaný, byl spojen nejen se zpomalením čínské ekonomiky na mezikvartálně nejnižší číslo od roku 1990, ale i s revizí výhledu globální expanze z pohledu MMF i OSN směrem dolů.

Z hlediska dat nás dnes čeká německý index ZEW za leden. Ve švýcarském Davosu pak započne konference Světového ekonomického fóra, kde hlavním tématem bude globalizace. Aktuálně se dolar vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,1353 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 96,43 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,1311 do 1,1418 EURUSD.*

Koruna se dnes ráno drží těsně pod hranicí 25,60 za euro. Během pondělí vykazovala mírnou tendenci oslabovat, což spojujeme především s oslabením eura vůči dolaru.

Tento týden bude na data poměrně chudý. Dočkáme se pouze indikátorů podnikové a spotřebitelské důvěry. Z důvodu absence klíčových čísel předpokládáme, že hlavním katalyzátorem vývoje kurzu by měl být sentiment zahraničních trhů. Nevylučujeme ani případné komentáře ze strany představitelů ČNB.

Aktuálně se koruna v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 25,58 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,54 až 25,63 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 22,40 až 22,64 USDCZK.*

Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

