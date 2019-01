Pražskou burzu oslabila Erste či O2, v Evropě padá Henkel. Objemy tlumí uzavřená Wall Street

Po víkendu zavládl v Praze mírně negativní sentiment. Dolů trh tlačí především Erste a O2, s poklesem 1,9 % resp. 1,2 %. Index PX pak oslabuje o 0,3 %. Zajímavě vypadala Komerční banka, která v konci minulého týdne vypadala, že bude atakovat hranici 900 CZK. V dnešní náladě se ale opět vzdálila až na aktuálních 890 CZK. Z optiky letošního roku se nacházíme na maximech, ze střednědobého pohledu se ale dá cílovat spíše k hodnotám kolem 920 CZK, pro které bude zásadní právě proražení psychologické hranice na úrovni 900 CZK.



Nejnegativnějším titulem v německém DAXu je dnes Henkel. Může za to ranní komentář managementu k výhledu na rok 2019. Začal dobře, a to růstem tržeb na úrovni 2-4 %. Následovala také poměrně pozitivní provozní marže, kterou očekává 16-17 %, to ale proti roku 2018 bude znamenat snížení. Pokračovalo se ve stejném duchu, výplatou 30-40 % čistého zisku na dividendách, tam ale také pro letošek očekávají pokles v řádu nižších jednotek procent. Henkel tak padá o 8,5 %.



Celý index DAX klesá pouze lehce, konkrétně o 0,6 %. Děje se tak při cca o 25 % nižších objemech, než je běžné. Na nižší tržní aktivitě se dnes podepisuje uzavření zámořských trhů z důvodu svátku v USA (Den Martina Luthera Kinga).