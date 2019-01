Rozbřesk: Čína roste nejpomaleji od roku 1990

Čína zaznamenala nejpomalejší růst od roku 1990. Ve čtvrtém kvartále uplynulého roku rostla pouze o 6,4 % - výrazně za původními odhady. Na vině jsou především investice, které tvoří značnou část čínského HDP a zpomalily ze 7,2 % na 5,9 %. Exportně zaměřené firmy investují méně kvůli obavám z obchodní války a ty ostatní (včetně velkých státních) kvůli tažení čínských úřadů proti dalšímu nadměrnému zadlužování. Dluh čínských podniků a domácností se vyšplhal do blízkosti 220 % HDP (z přibližně 110 % HDP v roce 2008) a je značnou hrozbou pro finanční stabilitu země. Čínská administrativa sice ve světle špatných čísel upustila od svého anti-dluhového tažení a od léta 2018 představila řadu stimulů (naopak) podporujících nové úvěry. Ty ale jakoby už neměly takový účinek - manévrovací prostor Číny při podpoře a vyhlazování růstu se snižuje.



A je to znát i v Evropě. Jeden z největších vývozců investičních celků do Číny - Německo - i pod tlakem Číny pokulhává. Je pravda, že za jeho koketování s recesí mohou do značné míry jednorázové faktory spojené s výpadky automobilové produkce (přizpůsobování se novým emisním normám). Druhým závažím jsou ale právě slábnoucí vývozy do druhé největší světové ekonomiky.



V tomto týdnu proto bude klíčové sledovat, jak dopadne čerstvá várka PMI v eurozóně v čele s těmi německými. Stále věříme, že postupné zlepšování situace v automobilovém průmyslu povede ke zlepšení. Právě nová čísla ovšem jasněji ukáží, do jaké míry je německé šlápnutí na brzdu skutečně dané jednorázovými obtížemi (automobily) a do jaké trvalejšími externími vlivy (slábnoucí Čína). Lepší čísla by každopádně velice ulehčila situaci Mariu Draghimu. Ten podle našeho názoru nebude chtít zatím zásadněji měnit stávající komunikaci - obhajující konec QE a předjímající první růst sazeb na konci roku. Pokud by ale ve středu dopadly PMI v eurozóně znovu mizerně, bude se pohybovat na tenkém ledě…





*** TRHY ***



CZK a dluhopisy

Česká koruna vzdala útok na 25,50 EUR/CZK a ke konci týdne lehce ztrácela. Lepší atmosféra na akciových trzích by sice CZK měla teoreticky přát, ale blízkost silnější technické bariéry v kombinaci s opětovným růstem amerických výnosů si pravděpodobně vybraly svoji daň. Pro tento týden čekáme spíše opatrnější oscilování.



Zahraniční forex

Brexit a data za podnikatelské nálady v eurozóně budou nejzajímavějšími tématy pro první polovinu tohoto týdne pro eurodolar a samozřejmě libru.



Ve střední Evropě se momentálně těší zájmu forint, který posiluje v naději, že se Maďarská centrální banka konečně rozhoupá a začne měnovou politiku ve světle relativně vysoké jádrové inflace utahovat.



Ropa

Ropa Brent dává v novém roce zapomenout na katastrofální konec roku 2018 a od začátku ledna si připsala již téměř 20 %. K poslednímu růstu přispívá optimismus z vyjednávání mezi Spojenými státy a Čínou, která - zdá se - směřují správným směrem. Ropné býky pak povzbudil i páteční propad aktivity amerických těžařů, kteří hlásí největší pokles aktivních vrtných souprav od roku 2016 (-21, celkem 852). Vzhledem k prudkému propadu cen v minulém roce se nejedná o nic až tak překvapivého, je spíše otázkou, jak silná nakonec odezva amerických břidlicářů bude.



Tento týden bude na trhu ovlivněn dnešním státním svátkem v USA, proto budou tradiční statistiky zveřejněny s jednodenním zpožděním, tj. stav zásob od API ve středu a od EIA ve čtvrtek. Nic se nemění na číslech od agentury Baker Hughes k aktivitě amerických producentů, jež přijdou na řadu v pátek.