Souhrn 18.1. - Evropa a USA silně v plusech díky čínské obchodní nabídce, dolar posiluje, ropa roste, BCPP v plusu, ale bržděná akciemi KB

12.h - Evropa silně roste díky možnému posunu USA vs. Čína, euro posiluje, ropa v plusech, BCPP brzdí pokles KB

Hlavní zprávy dne

Pražská burza zakončila 2. týden při lehce podprůměrné likviditě lehkým růstem.Evropské trhy dnes výrazně posilují v reakci na možný pozitivní posun americko-čínského obchodního sporu. Nejdříve se objevily informace v tom smyslu, že USA zvažují stažení části nebo dokonce všech dovozních tarifů, později se ještě přidalo čínská nabídka 6letého posílení dovozu amerického zboží v celkové hodnotě kolem 1 biliónu USD . Tyto zprávy nehledě na fakt, že první z nich byla později do značné míry americkou stranou zpochybněna, výrazně zastínily ostatní hybné motivy v podobě dalších výsledkových zpráv a varování.US trhy míří do plusů díky výše uvedeným důvodům. Pozitivně navíc působí vyjádření člena Fedu Williamse, který míní, že Fed by měl nadále postupovat opatrněji s dalším pohybem sazeb. Euro v první polovině dne posilovalo vůči dolaru , ale čínské obchodní nabídce a následnému zájmu o dolar nedokázalo odolat. Libra odevzdala malou část předchozích zisků. Koruna euru oslabuje směrem k 25,6. Ropa přes den nejistá v pouze lehce pozitivním ladění. Po zprávě o čínské obchodní nabídce se vydala do výraznějšího růstu. BCPP dnes výrazně pokulhávala za výrazně optimistickou náladou v zahraničí. Na vině byly především akcie KB a jejich pokles, který byl reakcí na výsledkové varování mateřské francouzské banky Societé Générale. Dařilo se naopak akciím Erste a Monety. Poslední jmenovaný titul mohl těžit ze zprávy o pokračování zájmu banky o převzetí Air Bank a Home Credit SK s tím, že se bude snažit po hloubkové prověrce snažit o změny některých parametrů transakce kvůli požadavkům hlavních akcionářů. ČEZu se vypořádávaly se zprávou o využití opčního programu a následném prodeji akcií ze strany šéfa společnosti Beneše.