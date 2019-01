Nervozita (a zajištění) před možnou brexitovou bouří

Uplynulý týden se nesl ve znamení brexitu. Nepřijetí rozvodové dohody s EU bylo předem očekáváno, byť ne s natolik velkým rozdílem v hlasování. Podobně tomu bylo i v případě hlasování o nedůvěře, které britská vláda ustála. I když je další vývoj značně nejistý, především devizové trhy se naladily na pozitivní vlnu, kde prim hraje očekávané neuskutečnění tzv. tvrdého brexitu. Neusněme však na vavřínech, opatrní obchodníci by měli mít alespoň jedno eso v rukávu, prostřednictvím kterého by se zajistili před stále možnou brexitovou bouří.

Na hledání nejlevnějšího zajištění se jako poslední zaměřila společnost State Street Global Markets. Investoři by se dle jejího analytického týmu měli soustředit na euro a jeho volatilitu. Vzhledem k tomu, jak se librové opce sázející na swingy britské měny posunuly na vyšší hodnoty, pro obchodníky představuje mnohem zajímavější a obzvláště levnější variantu, jež navíc slibuje další posun vzhůru během roku 2019, sázka na volatilitu eurodolarových opcí.

„Vývoj eurodolaru a britské libry stále potvrzuje poměrně vysokou cenovou korelaci, která však není adekvátně zachycena především na trzích volatility “ přepisuje agentura Bloomberg slova doporučení společnosti State Street Global Markets. Z toho důvodu se jako ideální zajištění jeví sázka na nárůst tříměsíční implikované volatility eura vůči dolaru, a to nejen ve spojitosti s brexitem, ale i s nervozitou před volbami do Evropského parlamentu.

Odchod Spojeného království je (prozatím stále) naplánován na konec března, volby do Evropského parlamentu se pak uskuteční v květnu, přičemž předcházet by jim mohla silná vlna populismu antievropských stran a hnutí. Takový koktejl rizik – od brexitu přes evropské volby až po holubičí politiku Evropské centrální banky – by mohl zvýšit volatilitu eurodolaru podobně, jako tomu bylo u librových opcí v době od srpna minulého roku, je přesvědčen analytický tým State Street Global Markets.

Zatímco tříměsíční implikovaná volatilita libry vůči dolaru (žlutá křivka) dosahuje více jak 11 %, u eurodolaru se v tom samém tenoru nacházíme na necelých 7 % (bílá křivka). Vzhledem k tomu, že se druhý zmiňovaný instrument od roku 2014 dosud neposunul pod hranici 6 %, prostor pro možný pokles považujeme za omezený. To v kombinaci s nejistotou kolem brexitu a evropských voleb vytváří zajímavou ziskovou příležitost, pokud volatilita nakonec vzroste, uzavírá analytický tým.

Jak již bylo zmíněno, vývoj libry, případně i eura, není ve spojitosti s otázkou brexitu v posledních dnech nikterak extrémní. O něco větší nervozita byla vidět na trhu britských dluhopisů, kde jak uvádí agentura Bloomberg, již delší dobu převládá zvýšený zájem především o ty s delší dobou splatnosti oproti těm s krátkou. Vedle toho sílily i obavy z vyšší inflace spojené s možností tvrdého brexitu, který by přispěl k oslabení libry a k prudkému nárůstu nákladů dovozu. Reakce ze strany Bank of England v podobě vyšších sazeb by v takovou chvíli byla zřejmě více než nutná.

Jak přesně ovlivnila nervozita kolem brexitu britský dluhopisový trh? Jako první se nabízí dlouhodobě se zplošťující britská výnosová křivka. Riziková prémie 10letého giltu se vinou úprku investorů do bezpečí dlouhodobého dluhu v tomto týdnu snížila ve srovnání s 2letým dluhopisem na vůbec nejnižší hodnoty od roku 2016. Spread mezi oběma instrumenty by se dle některých odhadů - i přes aktuální pohyb opačným směrem - mohl v případě tvrdého brexitu výrazně snížit, a to až na 10 bazických bodů, což je minimum od poslední finanční krize.

Dalším důkazem nervozity posledních týdnů jsou inflační očekávání. Konkrétně se jedná o librový 5Y5Y inflační swap (bílá křivka), zobrazující výhled britské inflace za 5 let a trvající po dobu dalších 5 let, který se tento týden vyšplhal na téměř dvouletá maxima poblíž 3,7 %. Aktuálně však již pozorujeme konsolidaci na nižších úrovních kolem 3,5 %.

Dlouhodobý posun librového inflačního swapu je v silném kontrastu například s 5Y5Y eurovým inflačním swapem (žlutá křivka), který v posledních týdnech intenzivně padá. Nedávný nárůst očekávaného vývoje britské inflace je spojený především s možností prudkého nárůstu dovozních cen jakožto dopadu odchodu z EU bez dohody. V takovém scénáři by Bank of England byla rovněž nucena zasáhnout prostřednictvím zvýšení sazeb.

Suma sumárum, byť vývoj devizových trhů, alespoň v posledních dnech, signalizuje pozitivní očekávání ohledně brexitu, ten dluhopisový naznačuje, i přes lehké uklidnění v závěru tohoto týdne, stále o něco větší skepsi. Od toho, jak se rozvod Velké Británie s EU dále vyvrbí, se bude rovněž odvíjet i další postup britské centrální banky. Aktuální odhady pracují s ponecháním hlavní úrokové sazby během letošního roku na stávajících úrovních. Pokud by však dohoda s EU klapla, ve hře jsou dle některých očekávání až dva hiky o velikosti 25 bazických bodů (za předpokladu, že nedojde na výraznější zpomalení globální ekonomiky). V takovém případě by například dle banky JPMorgan Chase mohlo dojít na zpevnění libry vůči euru o zhruba pět procent.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.