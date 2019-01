O2 CR: Nordic Telecom potvrdil svůj zájem o účast v plánované aukci nových mobilních frekvencí

J&T BANKA, privátní banka úspěšných: Od roku 1998 se staráme o investice a finance těch nejbohatších, těch nejnáročnějších. Individuální přístup a maximální komfort je cítit ve všem, co děláme. Jsme privátní bankou, která klientům pomáhá majetek zhodnotit, ochránit a předat dalším generacím a v neposlední řadě si ho také užít. Učíme se od těch nejlepších a rosteme spolu s našimi klienty. Vedle komplexních služeb family office a privátního bankovnictví poskytujeme specializované financování v oblasti real estate a podnikových akvizic. Do bankovního holdingu J&T patří kromě české J&T Banky její slovenská pobočka, ruská banka J&T Bank ZAO a banka J&T Bank and Trust se sídlem na Barbadosu. Více informací na: www.jtbank.cz

Společnostpotvrdila slovy svého generálního ředitele, že má zájem o účast v plánované aukci nových mobilních kmitočtů, která by se měla uskutečnit v 2H19. Jedná se především o kmitočty pro datové přenosy (pro tzv. 5G). V případě úspěchu by se Nordic Telecom mohl stát čtvrtým mobilním operátorem. Samozřejmě vše ještě závisí na podmínkách plánovaného tendru, které z dosavadních informací mají novému hráči poskytnout zvýhodněné podmínky jako je například pronájem sítě od stávajících hráčů do té doby, než vybuduje vlastní. A samozřejmě ještě musí být společnost v tomto tendru úspěšná. Situaci nadále sledujeme a nelze vyloučit, že se o zmíněnou aukci bude zajímat více hráčů (např. ostravská ha-vel či jiní). Neočekáváme, že by informace měla na dnešní obchodování výraznější vliv.