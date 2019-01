Britští poslanci odmítli brexitovou dohodu. Libra prudce reaguje

Britští poslanci dnes podle očekávání odmítli dohodu o vystoupení Spojeného království z Evropské unie, kterou se sedmadvacítkou dojednala premiérka Theresa Mayová. Konzervativní předsedkyně vlády teď musí na základě nedávno schváleného dodatku zákona představit v Dolní sněmovně do tří zasedacích dnů takzvaný "plán B", tedy přijít do pondělí 21. ledna s návrhem na další postup. Dohodu podpořilo podle agentury Reuters 202 zákonodárců, proti bylo 432.

Alternativami jsou odložení brexitu, předčasné volby, druhé referendum o vystoupení, hlasování o nedůvěře vládě, ale i neřízený brexit bez dohody. Británie má unii opustit už 29. března, tedy za 73 dní. Mluvčí vlády dnes dopoledne po jednání kabinetu ujistil, že Mayová na výsledky hlasování v parlamentu bude "neprodleně" reagovat.

Na trzích vidíme prudce reagovat britskou měnu - libru - jak k americkému dolaru, tak k euru.

Graf: Vývoj britské libry k americkému dolaru (online)

Graf: Vývoj britské libry k euru (online)





Mayová varovala poslance před důsledky odmítnutí dohody

Britská premiérka Theresa Mayová dnes těsně před hlasováním o brexitové dohodě v parlamentu uvedla, že je to historické rozhodnutí, které ovlivní další generace. V projevu před poslanci opět odmítla druhé referendum o EU a varovala před důsledky odchodu Spojeného království z unie bez dohody. Zopakovala, že povinností vlády je realizovat výsledek referenda z roku 2016, v němž Britové o odchodu z bloku rozhodli.



"Nyní nastal čas, aby (Dolní sněmovna) přijala rozhodnutí," řekla Mayová poslancům. Opoziční labouristy vyzvala, aby její dohodu podpořili, a jejich šéfa Jeremyho Corbyna obvinila, že postupuje cynicky. "Dnes můžeme dát přednost jistotě před nejistotu, jednotě před rozdělením," prohlásila Mayová.



Její proslov doprovázely hlasité reakce poslanců, takže předseda sněmovny John Bercow musel několikrát zasáhnout, aby premiérce zjednal klid v sále.



Dohoda, kterou vláda vyjednala s Bruselem a o níž budou posléze poslanci hlasovat, podle Mayové chrání podnikatele, práva občanů a také zajistí spolupráci s EU v oblasti bezpečnosti. Někteří si sice domnívají, že by měla s EU vyjednat novou, lepší dohodu, unie ale jednání znovu neotevře, prohlásila Mayová.



Corbyn: Dohoda by poškodila ekonomiku, labouristé proti

Stávající dohoda o odchodu z Evropské unie je špatná pro britské hospodářství, demokracii a pro zemi jako takovou, prohlásil před klíčovým hlasováním v dolní komoře parlamentu lídr labouristů Jeremy Corbyn. Potvrdil, že jeho strana bude hlasovat proti podmínkám brexitu dojednaným vládou premiérky Theresy Mayové. Corbyn doufá, že dohoda bude odmítnuta a země přistoupí předčasným volbám, nespecifikoval však, kdy hodlá vyvolat hlasování o nedůvěře kabinetu konzervativců.



"Mohu potvrdit, že Labouristická strana bude dnes hlasovat proti této dohodě, protože je to pro zemi špatná dohoda," řekl v projevu na závěr pětidenní rozpravy v Dolní sněmovně. Přijetí dohody by podle něj byl "lehkovážným skokem do tmy", neboť dokument ani připojené politické prohlášení o budoucích vztazích Londýna s EU neposkytují žádné jistoty.



Corbyn zároveň varoval před brexitem bez dohody, který by prý uvrhl mnoho obyvatel Británie do chaosu. Neřízený odchod z EU je však výchozím nastavením celého procesu a Corbyn tak varoval, že nestačí, aby byl parlament proti tomuto scénáři i proti současné dohodě.



"Také musíme být pro něco," řekl. Podle Corbyna je životně důležité, aby poslanci po očekávaném zamítnutí stávajících podmínek brexitu dostali možnost debatovat o všech možných alternativách a vyjádřit se k nim prostřednictvím hlasování. Představitelům EU vzkázal, že by neměli odmítat návrat k vyjednávání. Ochod Británie z EU se zatím plánuje na 29. března.



Corbyn dále uvedl, že podle jeho strany by bylo nejlepším dalším krokem uspořádání předčasných voleb, které by prý nové vládě poskytly mandát na prolomení patové situace. V médiích se dnes spekulovalo, že opozice by mohla předložit návrh k vyslovení nedůvěry vládě ihned po dnešním hlasování, Corbyn se však k načasování svých dalších kroků vůbec nevyjádřil.

