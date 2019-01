Gundlach: Rok 2019 bude velmi volatilní, opětovný růst výnosů uškodí akciím, bitcoin k 5 000 USD

Uznávaný investor Jeffrey Gundlach pro rok 2019 očekává především pokračující zvýšenou volatilitu. Rostoucí výnosy budou škodit akciovým trhům.Výnosová křivka v roce 2019 bude podle Gundlacha bude nejdříve plošší a následně se stane opět strmější těsně před začátkem ekonomického zpomalení. Trhy se na podzim roku 2018 obávaly inversního vývoje výnosové křivky předznamenávajícího obvykle s odstupem několika málo měsíců až 2 let začátek ekonomické recese. Tento vývoj se v minulosti mnohokráte potvrdil.Varování Gundlach vyslovil směrem k narůstajícímu zadlužení vlády ale i soukromého sektoru. V tomto ohledu by měli investoři vyhledávat pouze společnosti se silnou bilancí a měli by se vyhýbat rizikovým dluhopisům.Podle Gundlacha bude pro "milovníky spekulací" zajímavý například bitcoin a jeho očekávaný vzestup směrem k 5 000 USD