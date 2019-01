Libra před klíčovým hlasováním o brexitu posiluje

Klíčové hlasování britského parlamentu o dohodě o brexitu se blíží (má proběhnout dnes po 19 hodině) a libra poněkud překvapivě posiluje. Dohoda, kterou upekla EU s britskou premiérkou Mayovou, zřejmě velmi pravděpodobně neprojde a teď půjde o to, jak velká bude opozice vůči tomuto řešení. Pokud bude proti méně než 100 poslanců (z 650), tak premiérka Mayová má šanci se do parlamentu rychle vrátit s kosmetickými úpravami a zkusit další hlasování. Pokud bude proti výrazně nad sto poslanců, situace začne být výrazně více politicky komplikovaná a do hry vstoupí i labouristická opozice. Jak se v této situaci bude chovat libra , je totálně nečitelné stejně tak, jako aktuální posilování britské měny.Dodejme, že pokud se dnes pozdě večer libra v důsledku výsledku parlamentního hlasování výrazně pohne jedním či druhým směrem, může to vyvolat pohyb i na eurodolaru. Překvapivě vysoká podpora pro dohodu by eventuálně mohla podpořit růst úrokových sazeb napříč evropským kontinentem a podpořit tak euro