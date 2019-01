Mayová připustila možný konec Brexitu, čelí nebývalé rebelii členů parlamentu. EU přislíbila nové záruky k irské pojistce

Britská premiérka Theresa Mayová podle agenturních zpráv těsně před zítřejším hlasováním britského parlamentu o podobě Brexitu čelí nečekané a neobvyklé poslanecké rebelii, která se snaží odebrat premiérce možnost řídit Brexit a která by mohla samotný brexit oddálit či případně i úplně pozastavit. Podle tisku několik řadových poslanců spolu s bývalými ministry žádá změnu jednacího řádu Dolní sněmovny, jež by upřednostnila v jednání jejich návrhy před projednáním vládní agendy. Skupiny se tímto snaží pozastavit platnost aktivačního "článku 50" a odložit celý brexit a to za cenu ústavní krize.Sama Mayová uvedla, že ji informace o této aktivitě šokovaly a připustila, že kdyby iniciativa uspěla, mohlo by to znamenat konec brexitu . Pravděpodobnost zablokování Brexitu je nyní již údajně vyšší, než možnost odchodu bez patříčných dohod.Podle Mayové by případný úspěch snah skupiny rebelů mohl neodpustitelně a katastroficky poškodit důvěryhodnost ostrovní demokracie. Poslanci by tím totiž nerespektovali přání voličů, kteří se v referendu z června 2016 vyjádřili pro odchod Británie z EU.Podle pozdějších zpráv EU přislíbila Mayové nové záruky ohledně tzv. irské pojistky. Ta nyní vyzvala poslance, aby podpořili jej verzi dohody.Bývalý britský ministr zahraničí Gordon Brown uvedl, že neočekává, že se premiérce zítra podaří získat podporu pro její verzi Brexitu . Brown také uvedl, že doposud nikdy neviděl Británii tak rozpolcenou jako nyní. Podle jeho mínění by mělo proběhnout druhé referendum o doposud dojednaných podmínkách. Pouze parlamentní rozhodnutí v tomto smyslu není dostatečné.Pokud Mayová nezíská podporu pro svůj návrh Brexitu bude to mít vážné konsekvence. Může to přivodit minimálně pád stávající vlády, Británie by mohla čelit "tvrdému" Brexitu , mohlo by dojít na druhé referendum, případně by mohlo dojít na celkové zrušení odstoupení od EU.Opozice již avizovala, že se v případě odmítnutí premiérčiny verze Brexitu pokusí vyvolat hlasování o vyslovení nedůvěry vládě.Podle agenturních zpráv již zástupci EU uvedli, že očekávají, že Británie požádá o posunutí termínu Brexitu z dosavadního 29. března na pozdější termín. Podle dostupných zpráv se EU takovému vývoji nebude bránit a k posunutí termínu bude svolná a to zřejmě i vícekrát.