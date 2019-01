Cesta k brexitu bude trnitá (Tematické analýzy)

Premiérku Theresu Mayovou čeká 15. ledna hlasování britského parlamentu o jejím návrhu smlouvy na vystoupení Velké Británie z EU. V něm pravděpodobně utrpí další drtivou porážku. Podobně zřejmě dopadne i plán B, který v takovém případě musí předložit do 21. ledna. Pak ale podle našeho názoru převládne britský pragmatismus a poslancům napříč všemi politickými stranami se podaří nalézt kompromis. V řádném termínu do 29. března to však s největší pravděpodobností nebude. Riziko představují i předčasné volby. Tomu, že nastanou, dáváme 45% pravděpodobnost. I v takovém případě však předpokládáme, že dohoda s EU bude nakonec uzavřena. Nové referendum, ani to, že by Británie z EU nakonec nevystoupila, nepředpokládáme.

V úterý Theresa Mayová musí předložit svůj návrh smlouvy na vystoupení z EU britskému parlamentu. Ten ho s největší pravděpodobností smete ze stolu. Premiérka pak bude mít čas do 21. ledna, aby přednesla plán B. O takovémto plánu toho zatím mnoho nevíme. S největší pravděpodobností by přinesl pouze kosmetické změny a čekal by ho stejný osud jako plán A. V této fázi bude Británie na křižovatce. Šéf opozičních labouristů Jeremy Corbyn prohlásil, že pokud brexitová dohoda nebude schválená, musí být vypsány předčasné volby. Zároveň ale dodal, že labouristé navrhnou vyslovení nedůvěry vládě ve chvíli, kdy budou cítit nejvyšší šanci na úspěch. Scénáři, že v Británii budou svolány předčasné volby, tak dáváme 45% šanci.

Poté, co poslanci definitivně pohřbí plán Theresy Mayové, může parlament přicházet se svými vlastními návrhy brexitové dohody. Tuto možnost pro něho svým dodatkem vydobyl poslanec Dominic Greive. To je sice nepříjemné pro Mayovou, na druhou stranu to ale pro Spojené království může představovat světlo na konci tunelu. V britském parlamentu se začíná objevovat snaha o spolupráci i napříč jednotlivými politickými stranami. Neřízený odchod nechce nikdo, a tak by mezi politiky mohl nakonec přece jenom převládnout zdravý rozum. Pokud se poslanci na nějakém plánu shodnou, což je náš hlavní scénář, musí ho schválit Evropská unie. Ta, pokud bude vidět, že má plán šanci na schválení v britském parlamentu, bude podle našeho názoru k další diskuzi vstřícná.

V neprospěch Británie však hraje čas. Termín pro vystoupení z EU byl stanoven na 29. března. I v případě, že by se plán Therese Mayové podařilo prosadit, na zavedení všech legislativních změn s ním spojených je to velmi málo času. Pravděpodobnost, že brexit bude minimálně od čtvrt roku posunut, je tedy podle našeho názoru velká. Ani prodloužení lhůty pro vystoupení Británie z EU se však nemusí obejít bez komplikací. Když pomineme vyjádření Theresy Mayové, která tuto možnost odmítá, stojí tu volby do evropského parlamentu. Volební období parlamentu končí 18. dubna. Volby proběhnou 23.-26. května s tím, že parlament v novém složení zasedne nejdříve 2. července. V tomto mezidobí by tedy vyjednávání o případné nové brexitové smlouvě byla u ledu, nicméně problémů týkajících se evropského parlamentu je zde mnohem více.

Jak jsme již zmiňovali, pokud plán Theresy Mayové nebude schválen, vyhrožuje Jeremy Corbyn, šéf labouristů, předčasnými volbami. Ani ty však nemusí v současném statutu quo znamenat výraznou změnu. Volební preference jsou jednak velmi vyrovnané, a pak by žádná ze stran pravděpodobně do voleb nešla s programem, že brexit nebude, popřípadě, že bude vyhlášeno nové referendum. Strany by se o přízeň voličů ucházely spíše s nějakou podobou brexitové dohody. Scénáři, že by bylo vypsáno nové referendum, tak dáváme pouze 10% šanci. Tomu, že by Británie nevystoupila z EU vůbec, pak připisujeme jen 3% šanci. S tím, jak se bude krátit čas, naopak předpokládáme, že se ke slovu vrátí britský pragmatismus. Cesta k dohodě s EU bude sice trnitá, nakonec se jí však podle našeho názoru podaří dosáhnout.