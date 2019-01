Výhled pro výsledky firem z báze S&P 500 za 4Q18 - zisky porostou o 12,4%. Odhad 2019 jen +7,9%

Výsledkový kolotoč pro 4Q loňského roku se blíží. Očekávání pro výsledky firem z báze hlavního světového indexu S&P 500 shrnula zpráva společnosti FACTSET.Podle ní se pro 4Q18 očekává růst firemních zisků meziročně o 12,4% oproti 16,6% odhadovaným pro 3Q18. Pokud se údaj pro 4Q potvrdí, bude to znamenal 5 kvartál v řadě s dvouciferným růstem.Za celý rok 2018 se růst zisků odhaduje a 20,3%, což by byl nejvyšší růst od roku 2010, kdy růst dosáhl úrovně 39,6%. Všech 11 hlavních sektorů by mělo vykázat meziroční růst zisků, z toho 9 dokonce dvouciferný.Nejlépe by na tom měl být sektor energetický s růstem zisků o 108,3%. Průměrná cena ropy pro rok 2018 je na úrovni 65,44 USD za barel, což je 39% nad úrovní průměru roku 2017 (47,15 USD ).Vysoké zisky by si měl připsat také sektor zpracování surovin (+30,5%) a finanční sektor (24,6%).Výraznou podporou firemních zisků za celý rok 2018 byla daňová reforma, která zvýšila průměrná očekávání růstu zisků z 9,5 až na 16,8%.Pro rok 2019 se nyní odhaduje růst zisků na úrovni 7,9%. Nejvyšší růst zisků by měly v tomto roce zaznamenat sektory průmyslových výrobců (+11,4%), výrobci spotřebního zboží (+9,8%) a energií (+9,7%).Očekávání pro růst tržeb za celý rok 2018 se pohybují na úrovni 8,9%, což bude nejvíce od roku 2011, kdy tržby rostly o 10,6%. Největší růst tržeb by měly zaznamenat sektory energií (+18,8%), telekomunikací (18,8%) a zpracování surovin (16,2%).Tržby by v roce 2019 v rámci báze měly růst o 5,3%. Nejlépe by se mělo vést v tomto ohledu sektoru telekomunikací (+10,5%) a zdravotní péče (+7,8%).Z báze indexu zatím 72 firem vydalo negativní výhled vývoje zisku na akcii (EPS) a 33 firem vydalo výhled pozitivní.Aktuální ocenění báze indexu vůči očekávaným ziskům v následujícím roce (P/E) se pohybuje na úrovni 14,2, což je pod 5letým průměrem na úrovni 16,4 a 10letým průměrem na úrovni 14,6.Podrobnou zprávu FACTSET ve formátu PDF naleznete