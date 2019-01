Leden ve znamení Etherea a jeho štěpení

Hlavními událostmi v posledních dnech jsou zaručeně hard forky kryptoměny Ethereum (ETH). Díky těmto událostem ETH vstalo z mrtvých, zastavilo svůj dramatický pád, a dokonce za méně než měsíc zdvojnásobilo svoji hodnotu.

ETH si od svého vzniku neprošlo významnějšími hard forky. Tím nejrelevantnějším byl hard fork Ethereum Classic (ETC), kterému předcházel hack, jehož řešení rozdělilo ETH na 2 tábory. Po událostech okolo Bitcoinu Cash (BCH), kdy se radikálně a nepřátelský rozdělila komunita této kryptoměny se mnoho držitelů Etherea obává podobného osudu.

Je ale opravdu čeho se bát? Pojďme si stručně představit jednotlivé forky.

Classic Vision hard fork (ETCV)

Ethereum Classic Vision (ETCV) bude nová kryptoměna, která si klade za cíl vypůjčit si to nejlepší z Ethereum Classic (ETC) v podobě decentralizace, a naopak i z Etherea samotného v podobě implementace protokolů Proof of Stake (POS)[1] a sharding[2]. V budoucnu má být dokonce spuštěna i jejich vlastní decentralizovaná P2P obchodní platforma.

Dle mého osobní názoru ETCV nepřináší žádnou značnou přidanou hodnotu či přínos kryptoměnové infrastruktuře. Z tohoto důvodu se domnívám, že tento projekt nebude dlouhodobě úspěšný a zařadí se spíše mezi další tuctové a neznámé forky Etherea.

Samotný hard fork se uskuteční 11. ledna a všichni držitelé ETH, kteří budou držet své prostředky na privátních peněženkách (Myetherwallet, Metamask, Ledger Nano S, Trezor atd..) obdrží ETCV v poměru 3:1.

Ethereum Nowa (ETN)

Ethereum Nowa fork proběhne následující den po ETCV hard forku, tedy 12. ledna. ETN je však s největší pravděpodobností podvodný projekt (SCAM), čemuž nasvědčují smyšlené a neexistující osoby ve vývojářském týmu a netransparentnost celého projektu. Je tedy na osobním zvážení, zda ETN dlouhodobě držet či nikoliv.

ETN je možné obdržet opět v případě, že budete držet své Etherea na privátních peněženkách (MyEtherWallet, Metamask atd..) v poměru 1:1.

Ethereum Constantinople

Dobrou náladu na Ethereu nejvíce podpořilo oficiální potvrzení implementace odloženého prosincového hard forku Constantinople, jenž je druhou částí Metropolis updatu (první část - Byzantium - řijen 2017). Tento update přinese mnoho vylepšení. Mezi nejvýznamnější změny patří snížení odměn těžařům ze současných 3 ETH na 2 ETH za blok, což v dlouhodobém horizontu sníží inflační tlaky Ethera o 1/3. Dále hard fork přinese například zrychlení sítě, přípravu zázemí pro hladký přechod na POS (Proof of Stake) protokol či odložení tzv. Difficulty Bomb[3].

Updatu již vyjádřili podporu prakticky všechny velké kryptoměnové burzy (Binance, Okex, Huobi atd.). Uskutečnit se má na bloku číslo 7 080 000, což vychází nejpozději na 16. Ledna.

Závěr

Ethereum Constantinople update je rozhodně pozitivní událostí pro Ethereum, které od svého ATH (All time high) zažívá tvrdý propad. Osobně se domnívám, že tento hard fork bude mít na Ethereum dlouhodobě pozitivní dopad. Ostatní forky se dle mého názoru pouze snaží svézt na vlně optimismu, jenž v současné době panuje okolo Etherea, což potvrzuje i fakt, že žádný z nich nemá významnější podporu mezi vývojářskými týmy.

[1] Proof of Stake (POS) - Je protokol umožňující potvrzování transakcí bez nutnosti energeticky náročné těžby.

[2] Sharding - Je protokol, jež rozděluje databázi na menší části a tím zvyšuje výrazně škálovatelnost sítě.

[3] Difficulty Bomb - Vyjadřuje situaci, kdy bude těžba Etherea natolik náročná, že už ji nebude možné nadále provozovat.

Amin Ashhab

Analytik Kryptofondu