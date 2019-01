Otěže současných akciových trhů má v rukou Čína

Trhy jsou nevypočitatelné. Důkazem je i jejich prosincový výplach. Pochmurný zůstává i výhled na rok 2019. Je tu však Čína, která i přesto, že dnes je zdrojem nejistoty, může přinést trochu naděje.

Čína má možnost zvrátit současný negativní sentiment. Pokud by došlo k dohodě s USA, trhy by se uklidnily a důvěra trhů by se obnovila. Nejdůležitějším faktorem však jsou čínské podpůrné stimuly. Jde zejména o daňové úlevy a vládní investice. V případě, že se Číně podaří dosáhnout pokroku v obou oblastech, tedy v obchodní dohodě s USA, jakož i ve věci stimulů. Následný vývoj ve druhém čtvrtletí může být úplně jiný, než v současnosti.



Ztráta důvěry

Na konci roku poklesl index S&P 500 o devět procent, znamenalo to druhý nejhorší prosinec od roku 1928. Je to znakem velmi citlivých trhů. Akcie byly totiž v prosinci pod silným tlakem, kdy globální investoři utíkali k bezpečným aktivům, zejména vládním dluhopisům. Jedním z důvodu byla horší růstová předpověď pro tento rok. Rozhodnutí Fedu zachovat "jestřábí" tempo růstu sazeb situaci ještě více zhoršilo. Výprodej se zesílil.

Není se však co divit. Jsme v poslední fázi ekonomického cyklu a vztah rizika a výnosu se u globálních akcií neustále zhoršuje. Američtí investoři se při bezpečných investicích mohou dopracovat k výnosu dvě až tři procenta, zatímco u akcií to může být pět až sedm procent, avšak s třiceti procentní odchylkou.



Investoři se cítí velmi nejistě i při výhledu na tento rok. Ti, kteří mají velkou expozici vůči akciím, vystavují portfolio vysokému riziku. Naše doporučení je proto být defenzivní. Když se očekávání nižšího ekonomického růstu a celková nejistota ještě více přenesou do cen akcií, můžeme být svědky dalšího poklesu. Tento rok tak může být rokem předcházející další recesi.



Všechno je to o Číně

Asijský Hang Seng futures index byl před pár dny níže o více než 3 procenta. Čínský PMI index Caixin klesl pod úroveň 50 (49,7), což naznačuje negativní spád v čínském soukromém sektoru. Přiznávám, že v predikcích pro Čínu na první kvartál jsem byl optimistou. S novými informacemi však svůj postoj měním.

Zdá se, že čínská vláda podcenila dopad obchodní války s USA. Přestože má v zásobě ještě několik fiskálních opatření, Naší největší obavou je nyní úvěrový cyklus v Číně, který se podobně jako v Japonsku a Evropě, už narušil.



O autorovi:

Peter Garnry začal pracovat v Saxo Bank v roce 2010 jako vedoucí kapitálové strategie. V roce 2016 se stal vedoucím týmu kvantitativních strategií, který se zaměřuje na aplikaci počítačových strategií na finanční trhy. Vytváří obchodní strategie a analýzy akciových trhl i jednotlivých firemních akcií pomocí pokročilých statistik a modelů.



Peter Garnry vytvořil pro Saxo Bank měsíční publikaci Alpha Picks, která vybírá nejatraktivnější akcie na amerických, evropských a asijských trzích. Kromě toho přispívá do čtvrtletních předpovědí Saxo Bank a ročních Šokujících předpovědí a je pravidelným komentátorem na televizních stanicích včetně CNN a Bloomberg TV.



Finanční odvětví stále více používá počítačové programy pro zvládání obrovského množství informací a pro tvorbu lepších předpovědí. Garnry a jeho kolegové z týmu kvantitativních strategií vytvářejí automatické počítačové modely s tvorbou signálů a předpovědí pro širokou řadu finančních instrumentů. Obchodní přístup podporovaný kvantitativními modely je velmi dynamický a flexibilní i v proměnlivém tržním prostředí. Kromě kvantitativních strategií také vede volné akciové portfolio, na kterém ukazuje jak vytvářet pozice na akciovém trhu a reagovat na průběh událostí.

Peter Garnry absolvoval Copenhagen Business School a je držitelem charty CFA®.