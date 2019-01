Nejen koruna aneb Sraz medvědů na regionálním devizového trhu

První úplný obchodní týden nového roku se nese ve znamení oslabování měn regionu střední a východní Evropy. Jak koruna, tak i polský zlotý a maďarský forint slábly vůči euru, což je dle některých odhadů vývoj, který by měl pokračovat i v příštích dnech.

Během úterní obchodní seance se sešly hned dvě banky sázející na oslabení měn střední a východní Evropy. Jak německá Deutsche Bank, tak italská UniCredit doporučily nezávisle na sobě sázky proti koruně, zlotému i forintu. V prvním případě je doporučení založené na zpomalujícím světovém průmyslu, který s sebou stahuje i výrobní segmenty zmiňovaných zemí, dále pak na stále uvolněné měnové politice a na nezájmu ze strany obchodníků s dluhopisy. Ve druhém hraje roli citlivost na světové obchodní napětí a výhled slabšího vývoje měn z prostředí nižších výnosů ve srovnání s těmi z prostředí výnosů vyšších v rámci regionu střední a východní Evropy, Středního východu a Afriky.

Společným znakem obou tipů je citlivost malých otevřených ekonomik na zahraniční dění. U polského zlotého a maďarského forintu navíc figuruje dále očekávaná nečinnost ze strany tamních centrálních bank. Deutsche i UniCredit však vedle toho upozorňují i na pozitivnější faktory, které je potřeba zvážit. Zmíněn je sice odhad zpomalujícího ekonomického růstu během letošního roku, který by se však měl udržet poblíž úrovní potenciálů zmiňovaných ekonomik, dále pak přebytek běžného účtu či velmi mírný dopad regionálních politických rizik na vývoj sledovaných kurzů.

Ani jedna z bank v rámci svého doporučení u měnových párů EURCZK, EURPLN a EURHUF neuvedla jakoukoliv cílovou cenu.

Zaměříme-li se na vývoj koruny, zastáváme o něco pozitivnější výhled. Byť se na koruně (a i na zlotém a forintu) během včerejšího dne projevilo oslabující euro spojené s averzí investorů vůči rizikovějším měnám regionu, existuje několik faktorů nahrávajících o něco silnějším hodnotám domácí měny ve srovnání s aktuálním spotem.

Mezi ně patří například oslabení tlaku u měn rozvojových trhů spojené s vidinou uvolněnější měnové politiky amerického Fedu. Určitou naději pak představují i čeští exportéři, kteří se za situace slabší koruny mohou rozhodnout pro obnovu kurzového zajištění (to se dle dat ČNB od 2. kvartálu 2018 postupně snižovalo). V tomto směru jde však o spekulaci - mnozí exportéři například využili možnost eurového financování. Výčet pak podtrhuje i predikce dalšího zvyšování sazeb České národní banky, které by mohlo - díky proinflačním faktorům v podobě oproti prognóze centrální banky slabšího kurzu, nadále napjatého stavu trhu práce a očekávaného zrychlení inflace na začátku roku – přijít již během prvního kvartálu (dle nás pravděpodobně v únoru).

I přesto, že zastáváme vidinu silnější koruny, neočekáváme, že by se splnila predikce ČNB představená v poslední prognóze. Ta pracuje se zpevněním domácí měny během prvního čtvrtletí 2019 na průměrnou hodnotu 25,10 za euro, přičemž v posledním kvartále by mělo být dosaženo hodnot dokonce pod hranicí 24,50 za euro. Sázka na prolomení úrovně 25,00 za euro během letošního roku je dle našich odhadů poměrně odvážná.

Ale vraťme se zpět do současnosti. Dnes nás v rámci domácího dění čeká výsledek obchodní bilance za listopad a míra nezaměstnanosti za prosinec. Nečekáme, že by tato data měla na vývoj kurzu výraznější vliv. Mnohem zajímavější by mohl být až čtvrtek, kdy bude reportována inflace za prosinec.

Aktuálně se koruna v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 25,61 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,59 až 25,67 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 22,29 až 22,53 USDCZK.*

Co se týče vývoje zahraničních trhů, dolar po oslabení ze začátku týdne začal díky rostoucím americkým výnosům sílit jak vůči euru, tak i ve vyjádření dolarového indexu. V neprospěch eura pak sehrála roli slabší než očekávaná data německého průmyslu či zhoršení indikátoru ekonomické nálady eurozóny na nejslabší hodnoty od ledna 2017. Aktuálně evropská měna včerejší ztráty postupně umazává.

Dnes bude nejsledovanější událostí zveřejnění zápisu z posledního zasedání americké centrální banky. Na něm sice Fed představil aktualizovanou prognózu pracující s celkem dvěma koly navyšování úrokových sazeb během letošního roku, odhad trhu se však oproti tomu liší. Při pohledu na forward krátkodobé sazby OIS vidíme, že finanční trhy pro rok 2019 počítají s relativně nízkou pravděpodobností dalšího navyšování sazeb. Naopak postupně se začínají množit spekulace o možném snížení úroků během příštích dvanácti měsíců.

Byť tuto predikci považujeme vzhledem k výkonu americké ekonomiky za přestřelenou, očekáváme, že Fed svůj dosavadní přístup v průběhu roku lehce změní. Aktuálně se měnový výbor sice stále drží relativně jestřábí rétoriky ohledně "dalšího postupného zvyšování úrokových sazeb", to by však nemělo být již tak intenzivní jako v minulém roce. Fed se v tomto směru bude mnohem více soustředit nejen na data přicházející z americké ekonomiky, ale i na rizika spojená s globálním ekonomickým a finančním vývojem. To už ostatně naznačil například poslední komentář guvernéra Powella z konce minulého týdne.

Aktuálně se dolar vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,1475 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 95,74 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,1393 do 1,1492 EURUSD.*

*Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.