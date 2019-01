Londýn loni přilákal nejvíce technologických investic v rámci EU

Londýn v loňském roce zůstal nejoblíbenější destinací pro investice do technologií v Evropě. Londýnské technologické společnosti získaly od fondů rizikového kapitálu 1,8 miliardy liber (51,3 miliardy Kč), což byl téměř dvojnásobek částky, kterou se podařilo získat Berlínu na druhém místě. Celkové investice v Evropě však mírně klesly na 10,44 miliardy liber z 10,47 miliardy GBP v roce 2017. Vyplývá to z databáze společnosti PitchBook.



Na celkových investicích do britského technologického sektoru se Londýn podílel 72 procenty. Partnerka firmy rizikového kapitálu Passion Capital Eileen Burbidgeová uvedla, že Londýn je hlavním centrem pro finance do technologií díky své pozici jednoho z největších finančních center světa. Jeho univerzity pak pomáhají při vzniku společností zaměřených na umělou inteligenci.





Londýnský technologický sektor i londýnský starosta Sadiq Khan varovali, že odchod z Evropské unie může poškodit přitažlivost města pro investice . Burbidgeová však uvedla, že zatím nic nenaznačuje, že by se tak stalo, vyjma toho, že společnosti mají více dotazů, když chtějí najímat zaměstnance ze zahraničí.Údaje z PitchBook ukazují, že Berlín i třetí Paříž posílily v boji s Londýnem o investice a Londýnu se nepodařilo dosáhnout rekordní částky z roku 2017. Rozdíl v částce mezi městy však zůstává vysoký.Berlín loni získal 937 milionů liber , což je téměř dvojnásobek částky z předchozího roku. Investice v Paříži dosáhly 797 milionů liber , napsala agentura Reuters.