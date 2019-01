Deutsche Bank chce snížit náklady, vyplatí menší bonusy

Deutsche Bank kvůli snaze o snížení nákladů zmenší o zhruba deset procent vyplácené bonusy, které navíc dostanou jen vybraní zaměstnanci. S odkazem na zdroje obeznámené se situací to napsala agentura Bloomberg. Největší německá banka má za sebou jeden z nejhorších roků po finanční krizi, její akcie se loni propadly na rekordní minimum.



Konečnou výši odměn by ještě mohly ovlivnit výsledky za čtvrté čtvrtletí, napsal Bloomberg. V roce 2017 banka podle výroční zprávy vyplatila bonusy v souhrnné výši 2,3 miliardy eur (59 miliard Kč). To bylo čtyřikrát více než v předchozím roce. Už loni ale odměny nedostali vysocí manažeři, protože podnik již třetí rok za sebou skončil ve ztrátě, tentokrát ve výši 735 milionů eur (18,8 miliardy Kč).





Deutsche Bank by se podle očekávání měla letos vrátit k zisku. Banka již dříve oznámila, že hodlá vyplácet konkurenceschopné bonusy, aby talentovaní zaměstnanci nepřecházeli ke konkurenci. Konečnou výši odměn za rok 2018 zveřejní 22. března, kdy vydá svou výroční zprávu.