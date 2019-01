Baig (DBS): Čínský růst HDP je nyní pod 6%

Podle hlavního ekonoma společnosti DBS Group Talmura Baiga je aktuální růst čínské ekonomiky již s největší pravděpodobností pod hranicí 6%. Podle ekonoma přicházejí další a další zprávy naznačující slábnoucí poptávku čínských domácností. Zahraniční poptávka po čínském zboží zůstává i nadále celkem silná. Slábnoucí domácí poptávka by mohla poukazovat na přicházející strukturální změny ve druhé největší ekonomice světa.Za 3Q18 Čína vykázala růst HDP o 6,5%, což odpovídalo oficiálnímu cílení tamní vlády pro celý rok 2018 na stejné úrovni.Podle Baiga je nepravděpodobné, že by obchodní pře USA a Číny skončila dříve jak za 3-6 měsíců. Jednání sice již začala, ale řešení celého problému je mnohem složitější a neomezuje se již jen na jednoduché kupecké počty kolem vývozu a dovozu. Podle Baiga by bylo pozitivním signálem především prodloužení "tarifového příměří" o další 3 měsíce. Takový krok by byl vzhledem k celkové komplexnosti problému pochopitelný a naznačoval by, že obě strany mají skutečně vůli problém kvalitně vyřešit.