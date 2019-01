Libra se navzdory blížícímu se hlasování o brexitu v parlamentu drží

Kurz eurodolaru povylezl nad hladinu 1,145, přičemž těžko hledat nějaký výraznější důvod pro tento pohyb. Jedinou nepříjemnou zprávou pro dolar bylo zveřejnění indexu podnikatelské nálady ve službách, který klesl výrazněji, než se čekalo (na 57,6 bodu).Na poli obchodních válek nejsou žádné nové informace, přičemž situace začíná být každým dnem napínavější v otázce zastaveného financování americké vlády. To má své konkrétní důsledky, neboť od včerejšího dne přestaly být zveřejňovány americké oficiální makro statistiky. Dnes by přitom na téma prolomení obstrukcí ve financování federální vlády měl promluvit v televizním vystoupení prezident D. Trump. Britská libra se prozatím necítí nijak rozhozena blížícím se hlasováním o dohodě o brexitu v britském parlamentu. Zatímco britská premiérka Mayová se snaží přesvědčit vzpurné poslance Konzervativní strany , tak v tisku kolují spekulace, že datum brexitu by mohlo být odloženo (viz dnešní Daily Telegraf). Kromě toho se ze strany irského premiéra objevily i indikace, že EU je ochotná Velké Británii dát i další (nejen verbální) záruky.