Akcie v USA zahájily týden růstem

V úvodu týdne se akciím v USA dařilo. Všechny hlavní indexy uzavřely obcodování se solidním ziskem. To by nebylo nic udivujícího, pokud by dnešnímu růstu nepředcházela extrémně silná rally v pátek, kdy indexy poskočily o 3-4 %. Důvodem této otočky na trzích (po silných propadech z posledního čtvrtletí roku 2018) je změna rétoriky FEDu, který připustil, že plánované zvyšování úrokových sazeb v roce 2019 bude do značné míry záviset na vývoji ekonomiky v dalších měsících. Dalším důvodem je pak pozitivní očekávání trhů v otázce obchodní války mezi USA a Čínou, kde dle slov Donalda Trumpa dochází v těchto dnech k velkému pokroku při jednáních s Čínou.

Nejlépe se dnes dařilo telekomunikačnímu sektoru (AT&T +1,8 %) a energetickému sektoru (Chevron +1,3 %, Chesapeake Energy +5,3 %). Nejslabší sektory byly finanční a zdravotní, ale i ty se udržely v mírném plusu.

Za zmínku pak stojí dnešní oznámení o převzetí společnosti Loxo Oncology (+66 %). Tu koupil farmaceutický gigant Eli Lilly (+0,5 %) za 8 miliard USD.