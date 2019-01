12.h - Evropa vstupuje do nového týdne opatrně, euro posiluje, ropa silně roste, BCPP v plusu díky ČEZ a Erste

Evropské akciové trhy vstupují do dalšího týdne velmi opatrně a lehce v minusech. Pozornost se bude upírat především k zahájeným dvoudenním jednáním o případné obchodní dohodě mezi USA a Čínou. Obě strany zatím deklarují či oceňují snahu po nalezení potřebné dohody. Analytici se nicméně vesměs shodují v tom, že dosáhnout dohody bude v tak komplikované a komplexní otázce s největší pravděpodobností velmi obtížné a složité a určitě také časově náročné.Futures na US trhy v tomto duchu indikují také střízlivý vstup do nového týdne, zatím s nepatrnými ztrátami. Euro dopoledne posiluje vůči dolaru euru testuje prostor kolem 25,55. Ropa vstupuje do nového týdne optimisticky a silnějším růstem. BCPP se v průběhu dopoledne drží v lehce optimistické náladě, kterou živí především zájem o ČEZ Erste . Proti se staví lehkým poklesem domácí banky a O2