DOPO četba: Ošklivá pravda o roli centrálních bank - trhy jsou na nich závislé a nic dobrého od krize nepřinesly

Hlavní tržní stratég společnosti NotrhmanTrader.com Sven Henrich v poměrně obsáhlém článku celkem názorně popisuje poměrně jasnou vazbu mezi vývojem akciových trhů a kroky světových centrálních bank a snaží se názorně prokázat jejich klíčovou roli v dalším směřování trhů. Ta započala řešením finanční krize v letech 2008/9 a pokračuje až do současnosti. Henrich názorně ukazuje provázanost kroků centrálních bank s tržním vývojem.Henrich také ukazuje, že kromě samotné podpory akciových trhů obecně "rozvolněná" měnová politika centrálních bank nic dobrého celému systému nepřinesla. Hlavním produktem jsou přebujelé bilance hlavních centrálních bank na úrovni 15 biliónů USD , jež bude jen velmi obtížné zredukovat aniž by to nemělo náležité negativní účinky na trhy a dále pak celkově přebujelé dluhy, se kterými bude podobně obtížné se vypořádat. Akce centrálních bank téměř nijak nepřispěly k organickému růstu ekonomik a výrazně přispěly k obecnému růstu příjmové nerovnosti ve světě.Článek v AJ naleznete ZDE