Návrat ke koruně

Zatímco po posledním zasedání bankovní rady České národní banky jako by pohasly naděje na pokračování zvyšování sazeb během roku 2019, zápis z této události situaci lehce obrátil. A právě to otevřelo prostor nejen k silnější koruně, ale i - vzhledem ke stavu trhu - k zajímavé možnosti úrokového zajištění.

Koruna v závěru minulého týdne zpevnila vůči euru na nejsilnější hodnoty od září 2018. Tento posun můžeme přisoudit návratu některých investorů „postižených“ tzv. efektem konce roku, byť jeho dopady byly ve srovnání s rokem 2017 výrazně menší, stejně tak i více rozložené do delšího časového rámce. Vedle toho korunu podpořil i již zmiňovaný zápis z posledního zasedání ČNB.

V dokumentu je uvedeno to, co již dříve nastínil sám guvernér ČNB Jiří Rusnok – rozhodování o měnové politice bude letos o něco složitější, než tomu bylo v tom minulém. Fakt, že dva centrální bankéři, a to Vojtěch Benda a Aleš Michl, hlasovali v prosinci pro vyšší sazby, potvrzuje nadále trvající existenci dvou táborů v rámci bankovní rady. Jeden z nich se zaměřuje na domácí vývoj, přičemž hlavní argumentace je založena na stavu domácí ekonomiky, konkr. na pozitivní mezeře výstupu, druhý pak na zahraniční vývoj, který stále, ostatně jako jsme viděli během roku 2018, představuje důležitou proměnnou ovlivňující obzvláště vývoj kurzu.

Pravdou je, že ČNB kurz necílí, avšak jeho role je při rozhodování o nastavení měnové politiky významná. Koruna sice v posledních dnech posiluje, čímž skrze kurzový kanál přispívá k utahování měnových podmínek, tento vývoj však neodpovídá prognóze centrální banky. Ta pro první čtvrtletí 2019 pracuje s průměrným kurzem 25,10 za euro (aktuálně 25,66 EURCZK) a následně posun až k 24,40 za euro během posledního kvartálu. Sázíme na to, že se koruně nepodaří posílit v souladu s prognózou, což v kombinaci s dalšími proinflačními faktory (např. stav trhu práce a samotná sílící inflace na začátku roku, podpořená např. růstem cen energií a nižší statistickou základnou) povede k dalšímu zvýšení sazeb, a to již v únoru.

A tím by vše nemuselo skončit. Byť bude výhled kurzu koruny na únorovém zasedání ČNB pravděpodobně upraven ke slabším hodnotám, přikláníme se k tomu, že skutečný vývoj domácí měny nebude nové prognóze, např. vlivem zahraničních nejistot ovlivňujících celkovou náladu na trzích, odpovídat. To by následně mohlo skončit dle našeho scénáře až třemi hiky během letošního roku.

Stane-li se tak, aktuální situace nahrává úrokovému zajištění. Na to jako poslední upozornila banka ING, která doporučila roční zajištění skrze korunový úrokový swap (IRS) s cílovou hodnotou 2,29 % (aktuálně 2,12 %). Hlavním argumentem je „ultra agresivní“ pokles u sledovaného instrumentu pozorovaný v posledních týdnech minulého roku, který neopodstatněně podpořil silné holubičí očekávání ohledně vývoje tuzemských sazeb.

Jak ING uvádí, vývoj IRS byl v závěru roku 2018 ovlivněn sezónní nízkou likviditou a možným dosažením nastavených stop lossů. Finanční trh sice během příštích devíti měsíců očekává méně než jedno zvýšení sazeb, banka sází na minimálně dvě. Inflace by v příštích měsících měla vzrůst, ekonomice se daří. Překážka v podobě ukončení procesu utahování měnové politiky je tudíž velmi vysoko, uvádí ING.

Byť se odhad finančního trhu odlišuje od predikcí mnohých ekonomů, náznaky víry ve vyšší sazby bylo možné pozorovat i na domácím dluhopisovém trhu. Zmínit je možné například aukci 273denních pokladničních poukázek z minulého týdne, u které dosáhl poměr bid-to-cover (v podstatě poptávka po daném instrumentu) poměrně vysokého čísla, a to 4,09. Stalo se tak i přesto, že vinou globální nervozity na trzích zažívaly v posledních dnech rally - zaměřeno na region střední a východní Evropy – spíše papíry s delší dobou splatnosti.

Co se týče aktuálního dění, s nástupem úplného obchodního týdne můžeme očekávat i úplný návrat likvidity. Kalendář domácích událostí bude poměrně nabitý. V úterý bude zveřejněn výsledek průmyslu a stavebnictví, ve středu míra nezaměstnanosti a obchodní bilance, ve čtvrtek inflace a konečně v pátek maloobchodní tržby a finální revize HDP za třetí kvartál 2018.

Aktuálně se koruna v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 25,54 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,59 až 25,70 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 22,35 až 22,63 USDCZK.*

Na zahraničních trzích se závěr minulého týdne nesl ve znamení oslabujícího dolaru. Klíčové události byly dvě, šlo o vystoupení guvernéra Fedu Powella a čísla z amerického trhu práce, přičemž převážila ta první.

Powellův komentář na zasedání Americké ekonomické asociace trhy vyhodnotily jako holubičí. Šéf Fedu uvedl, že byť je vývoj americké ekonomiky nadále solidní, centrální banka bude vnímat veškerá rizika vycházející ze sentimentu trhů. Platí tedy, že Fed se již „nepoveze“ na vlně postupného zvyšování sazeb, ale bude spíše reagovat na data přicházející z největší ekonomiky světa, což přináší možnost pozastavení navyšování úroků, podobně jako tomu bylo v roce 2016.

Finanční trh, pohledem forwardu krátkodobé sazby OIS, začal již dříve flirtovat s představou nezvyšování amerických sazeb během r. 2019. Do popředí se naopak začíná postupně dostávat možnost jejich snížení, a to pravděpodobně ke konci roku.

Tyto odhady však mohou být mírně přestřelené. Ostatně dobrou kondici americké ekonomiky potvrdila poslední čísla z trhu práce. Páteční data ukázala, že v USA bylo v prosinci vytvořeno 312 tisíc nových pracovních míst mimo zemědělství, přičemž listopadový výsledek byl revidován nahoru na 176 tisíc. Slušně skončil i vývoj mezd, který za poslední měsíc minulého roku dosáhl 3,2 % y/y oproti odhadu na 3 %.

I přes tato slušná čísla, na trzích převládla Powellova slova, což dostalo dolar ke slabším hodnotám nad 1,140 za euro. V rámci aktuálního týdne by se nám ohledně politiky Fedu mělo dostat dalších informací - ve středu bude zveřejněn zápis z posledního zasedání měnového výboru, ve čtvrtek pak Powell vystoupí v Ekonomickém klubu ve Washingtonu.

Dnes nás v rámci zahraničního dění čeká například ukazatel Sentix investiční nálady v eurozóně a maloobchodní tržby. V USA pak bude zveřejněn index ISM sektoru služeb.

Aktuálně se dolar vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,1424 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 96,02 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,1359 do 1,1452 EURUSD.*

*Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.