Ranní glosa: Trhy ustupují z extrémního pesimismu

Úleva na akciových trzích je víc než vítána poté, co americké akcie zažily v prosinci nejhorší propady za posledních 50 let. Pesimismus byl optikou našeho výhledu přehnaný - ve vyspělém světě počítáme sice s viditelným zpomalením růstu ale ne s recesí, kterou řada trhů začala postupně ve svých cenách očekávat. Není to jen případ akciových trhů, ale i extrémně plochých výnosových křivek, jejichž tvar by za normálních okolností signalizoval příchod recese. To je ostatně i případ Česka, kde ještě na začátku prosince swapová křivka ukazovala do konce roku na jeden růst sazeb a do dvou let na dvojité zvýšení českých sazeb. Dnes do dvou let počítá s poklesem sazeb a desetileté sazby poklesly viditelně pod tříměsíční PRIBOR Je pravda, že poslední dávka čísel z USA i z Evropy ukazuje na pomalejší start do nového roku. Současný pesimismus trhů koketujících s příchodem recese nám ale přijde trochu přehnaný. Evropa i Amerika by přes šlápnutí na brzdu měly stále růst blízko trendu. Především zprávy z trhu práce vypadají pořád velice dobře a ukazují na jistou odolnost vyspělých ekonomik. Navíc především americký Fed má dostatek flexibility a může rychle přerušit utahování měnových šroubů.Pesimismus trhů se dá vysvětlit na jedné straně velice dlouhým obdobím růstu v USA (kde léta nepřišla recese): trhy logicky vyhlížejí na obzoru problémy a po zkušenosti s Lehman Brothers nechce být nikdo posledním pasažérem na palubě Titanicu (trhy nevnímají odlišnost dnešní situace). Na druhé straně může jít ovšem i o efekt celkově nižší likvidity danou dlouhodobou politikou měnové expanze a novou regulací - obrat v náladě tak do značné míry nemusí odrážet nárůst sázek na recesi, ale spíše vyšší likviditní riziko. Je ovšem také možné, že se mýlíme a trhy jednoduše správně vidí budoucnost černěji než my. Pohybujeme se v pozdní fázi hospodářského cyklu a ekonomiky mohou být citlivé na chyby politiků a centrálních bankéřů. Představa neřízeného brexitu a eskalace problémů v čínské ekonomice (pod tlakem obchodní války s USA) může vést k výraznějšímu poklesu globálního růstu, výraznějšímu nárůstu volatility na finančních trzích, poklesu investic a prvnímu propouštění i v jinak zdravých koutech světa… Proto budeme tento týden sledovat bedlivě jak obchodní jednání v Číně, tak návrat Theresy Mayové na horkou parlamentní půdu…