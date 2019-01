CENTRAL G.: Prognóza 2019: Růst cen nového bydlení zpomalí na zhruba 5 % ročně a bytů se prodá ještě méně než loni

I v novém roce se budou prodeje nových bytů dál propadat a ceny porostou. Už ne tak rychle jako doposud, ale podle našich odhadů zhruba pětiprocentním tempem. Není totiž důvod, aby se růst cen zastavil. Alespoň dokud se do nabídky nedostane několik velkých bytových projektů pro střední segment, které by mohly vytvořit konkurenci na trhu a tlačit ceny dolů. Střední třída si tak bude muset hledat bydlení za Prahou nebo se spokojit s čím dál dražším nájmem. Poptávka po nájemním bydlení ze strany těch, kdo neuspějí v žádosti o hypotéku, totiž dozajista poroste.

Ceny nových bytů se v Praze utrhly v roce 2015 a od té doby raketově narostly o zhruba 60 procent především v důsledku omezené nabídky. Poslední roky totiž nevzniká dostatek nových bytů. V různé fázi přípravy a povolování jich uvízlo asi 90 tisíc, jejichž stavitelé na úřadech podstupují mnohaleté martyrium. Zatímco před čtyřmi lety, kdy ceny ještě rostly zdravým pětiprocentním tempem, mohli zájemci o bydlení vybírat až ze 7000 bytů, nyní se nabídka pohybuje o třetinu níže, a navíc její velkou část tvoří luxusnější projekty. Průměrná cena nových bytů na pražském trhu tak již přesahuje 100 tisíc korun. Když jsme to predikovali začátkem loňského roku, nikdo nám nevěřil. Dnes jde však o tragickou pražskou realitu.

A do toho ještě Česká národní banka (ČNB) svými kroky velmi omezila přístup lidí k úvěrům. Kvůli nesmyslné restrikci a ochraně zhruba dvou procent problémových úvěrů nyní přichází až třetina dříve úspěšných žadatelů o možnost získat hypotéku.

Ceny nových bytů dál porostou, cena paneláků zůstane, zdraží nájmy

Zdražovat by snad nemusely jen starší panelové byty, u kterých je však jejich životnost velmi problematická. Vyšší poptávku lze očekávat u nájmů. Stále víc lidí si totiž vlastnické bydlení nebude moci dovolit. Přitom z exkluzivního výzkumu, který si Central Group zadal v prosinci u agentury Ipsos vyplývá, že velká část Pražanů nebydlí podle svých představ. Naprostá většina by totiž dávala přednost vlastnickému bydlení, dovolit si ho však může jen polovina dotázaných.

Velká část z těch, kdo bydlí v nájmu, jinou možnost prostě nemá. A tato skupina bude narůstat. Možná by se politici, kteří volají po posilování nájemního sektoru i za cenu nesmyslně drahé městské výstavby, měli na situaci podívat očima svých voličů.

Rychlá řešení existují

Především by ale měli politici situaci s dostupností bydlení, která jim již dávno přerostla přes hlavu, začít urychleně řešit. Z dlouhodobého hlediska je nezbytná celková rekodifikace stavební legislativy a v Praze nový metropolitní plán. To vše je ale běh na dlouhou trať. Je zde přitom řada kroků, které je možné začít dělat hned a které mohou přinést výsledky v řádu měsíců. Návody od odborné veřejnosti například od Sdružení pro architekturu a rozvoj (SAR) politici dostali. Ministerstvo pro místní rozvoj nyní celou řadu kroků a novel připravuje a je ve věci velmi aktivní. Také nové vedení hlavního města si již vytýčilo cíle a začalo své kroky ke zlepšení dostupnosti bydlení připravovat. Teď jen neztratit tah na branku a konkrétními kroky se pokusit situaci zlepšovat.

předseda představenstva

Central Group, a.s.