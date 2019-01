Investoři se přesunuli do druhého extrému a nyní zase vidí věci příliš černě

Turbulence na akciových trzích nenechávají klidnými ani analytiky investiční banky Natixis. Ti dochází k jednoduchému závěru: Až donedávna trpěli investoři přehnaným optimismem a odmítali si připustit, že americká ekonomika již naráží na hranice svých růstových možností. Nyní se trhy přesunuly do druhého extrému a začaly vykazovat krajní pesimismus.



Podle Natixisu je předchozí přehnaný optimismus v USA patrný i z porovnání vývoje na amerických a evropských akciových trzích. Jak je zřejmé z následujícího grafu, akcie v Evropě začaly korigovat mnohem dříve než jejich americké protějšky, což bylo podle banky odrazem víry investorů v pokračující vysoké tempo růstu amerického hospodářství:

Srovnání skutečného tempa růstu s potenciálním růstem daným vývojem pracovní síly a produktivity práce přitom podle Natixisu jasně ukázalo, že očekávání leží příliš vysoko a ekonomika dosavadní výkony nemůže udržet – viz následující graf se skutečným růstem a odhadem potenciálu.







Jak je možné, že investoři ignorovali podobné argumenty? Podle Natixisu uvěřili nerealistickým příběhům o tom, že dojde k prudkému zvýšení produktivity a míry participace, což by následně zvedlo potenciál americké ekonomiky a otevřelo prostor pro pokračující silný růst.



Tuto víru ovšem investoři v poslední době ztratili a Natixis tvrdí, že se posunuli do druhého extrému, tedy k přílišnému pesimismu. Nyní tedy ignorují zase to, že se sazby nacházejí stále relativně nízko, korporátní zisky se drží vysoko a probíhá fiskální expanze. Růst by tedy měl sice klesnout, ale měl by se držet blízko potenciálu.



Zdroj: Natixis