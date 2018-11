Co nyní nejvíce ohrožuje Spojené státy? Prý socialismus

„Německo má svůj Sachverständigenrat, tedy skupinu akademiků, která jednou ročně vydá zprávu, ve které říká vládě, co dělá špatně. V USA je tomu jinak. Rada ekonomických poradců, běžně známá jako CEA (Council of Economic Advisers), funguje na následujícím principu: Má o věcech přemýšlet, psát o nich, ale nesmí vládu vykreslit ve špatném světle,“ píše FTAlphaville. A dodává, že letošní zpráva CEA je mimořádně zajímavá.



Systém, kdy analýzy CEA nesmí kritizovat danou vládu, podle FTAlphaville fungoval jak za prezidenta George W. Bushe, tak za prezidenta Baracka Obamy. Před několika dny pak CEA zveřejnila svou novou zprávu a ta se zaměřuje na socialismus. FTAlphaville to považuje za pozoruhodný počin, protože současná americká vláda snižuje daně podnikům, uvolňuje regulaci a ruší obchodní dohody. A i přesto má podle všeho stále pocit, že je třeba nadále bojovat se socialismem – ve zmíněné analýze je například více než desetkrát použitý výraz Lenin. Proč najednou ten zápal?





Ve zprávě CEA je jako důkaz socialismu v jiných zemích používán například následující graf, který porovnává náklady na vlastnictví a provoz Fordu Ranger. Tyto náklady jsou vyjádřeny v počtu odpracovaných hodin potřebných na to, aby si majitel vydělal na jejich pokrytí:

FTAlphaville ovšem tvrdí, že podobné úvahy v USA vždy končí u neplodné diskuse nad tím, zdali je v severských zemích vlastně kapitalismus, nebo socialismus, a nakolik je možno jejich systém přenést za jejich hranice. Nic nového se tak v analýze CEA neobjevuje.



CEA se také domnívá, že novodobý socialismus se drží teorie vykořisťování a podle něj je výše zisků a mezd určena tím, kdo má na trhu práce právě větší vyjednávací sílu. Jinak řečeno, socialisté nevěří na teorii mezní produktivity práce, od níž by se měla odvíjet výše mezd. FTAlphaville tvrdí, že právě zde najdeme jádro celé věci: Buď je výše mezd určena institucionálními faktory a pak mají spíše pravdu „socialisté“, nebo produktivitou práce tak, jak hlásá obecně přijímaná teorie. „Tuto teorii ale nepodporují data. Od osmdesátých let se růst mezd nedrží tempa růstu produktivity, k čemuž by ale podle teorie mezní produktivity docházet nemělo.“



FTAlphaville tvrdí, že způsob, jakým jsou rozdělovány příjmy na zisky a mzdy, je stále nejasný. Či přesněji řečeno je stále jasnější, že věc není tak jednoznačná, jak jsme se doposud domnívali. A právě to může být důvodem, proč někteří lidé nyní cítí potřebu boje proti údajnému socialismu.



Zdroj: FTAlphaville