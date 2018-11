Babiš: Česko bude aktualizovat energetickou koncepci

Premiér Andrej Babiš (ANO) řekl, že Česko bude aktualizovat svou energetickou koncepci v souvislosti se změnami ve světě včetně Evropy. Při dnešních sněmovních interpelacích ministerský předseda mluvil o případném prodloužení životnosti Jaderné elektrárny Dukovany jako o možnosti.



"Diskutujeme hlavně o tom, kdo v Evropě postavil nějakou jadernou elektrárnu, která funguje," uvedl Babiš na dotaz poslance ODS Vojtěcha Munzara (ODS). Munzar označil za hazard s energetickou bezpečností a soběstačností úvahy o odložení rozhodnutí o výstavbě nových jaderných bloků.





"Rozhodnout od boku a jít do nějaké avantury za stovky miliard bez nějaké garance, že to někdo postaví, je hlavně rozhodnutí ČEZ , tam jsou minoritní akcionáři, kteří do toho mluví," řekl premiér. Menšinoví akcionáři podle něho poukazují na to, že jde o rizikovou investici, a mohla by poškodit hodnotu společnosti. Kritické záležitosti podle něho vyvstávají i při teoretickém prodloužení životnosti Dukovan. "My jsme si řekli s ČEZ , že se budeme snažit dospět k nějakému závěru do Vánoc," podotkl.Je nutné se podle Babiše podívat na to, proč stojí plynová elektrárna Počerady, Česko má podle něho rezervy i ve využití větrné energie . Plánů je několik, není to naše vláda, která rozhoduje, uvedl. Česko se může podle něho vrátit i k solární energii . "Kdyby si to lidé dali na domky, tak to je jedna možnost, ale tentokrát transparentně," poznamenal.