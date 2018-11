Pražská burza se navrátí na vyšší úrovně / BIG EXPERT - akcie: týden od 29. 10. 2018

Akciový negativní globální sentiment zatlačil rovněž na vývoj na pražské burze. Měřeno indexem PX se akcie v Praze ocitly na více než ročních minimech. V minulém týdnu pokles indexu PX pod technicky výraznou úroveň u 1 050 bodů se navíc mohl zdát jako varovný signál pro budoucí vývoj. Domácí trh nicméně ukázal svou sílu a předvedl vlastně rychlý návrat nad danou technickou hladinu.

Při pohledu na složení indexu, resp. na jednotlivé emise se zdá být optimismus vlastně opodstatněný. Hledět totiž lze již směrem k nové dividendové sezóně, která je, ve srovnání s jinými akciovými trhy, na pražské burze ta nejzajímavější. Alespoň co se výše tzv. dividendového výnosu týká.

zhledem k dosavadním firemním hospodářským zprávám očekávám, že se sice nejspíše v příštím roce u tří emisí akcionáři dočkají meziročně nižšího požitku. A to od společnosti ČEZ, Kofola a MONETA. Naopak růstový trend dividend z posledních let by mohly udržet jak oba rakouské tituly ERSTE a VIG, tak domácí konkurenční finanční titul KB. Dále také Philip Morris či likérka STOCK. Zachování výše dividendy očekávám od O2, která se výhledově z hlediska dividendového výnosu (s 8,7 %) jeví na pražské burze nyní nejatraktivněji. Zvláště po říjnovém poklesu titulu na téměř 2 letá minima. Rizikem se zde zdá jedině snad změna finančního směrování O2 pod novým vedením, které už vlastně předvedlo jiný přístup u odkupu vlastních akcií (letos neodkoupilo jedinou vlastní akcii). Doufejme však, že PPF coby majoritní vlastník svůj záměr rozdělování zisků plánuje u firmy zachovat. Už i z pohledu svého PR a PR k zákazníkům operátora, když právě akcie O2 se již dříve rozhodla proto ponechat na burze.

Dividendu v příštím roce navíc nabídne i nováček na pražské burze společnost Avast. Pro příznivce menších firem lze pak zmínit dividendově zajímavou E4U, která s každoročním rozdělováním 5,60 Kč/akcii je z hlediska dividendy nejstabilnější firmou na pražské burze. Domácí trh má zkrátka investičně stále co nabídnout.

Z hlediska zmiňované techniky indexu PX jsem dříve prezentoval "trojúhelník", z jehož vybočení jsme se začátkem podzimu následně dostali i nad hranici 1 100 bodů. Nově se tak vytvořila horní hranice pásma, ve kterém by se index PX mohl v nadcházejících týdnech "maximálně" pohybovat. Obdobně díky poklesu z minulého týdne máme k dispozici novou spodní "limitní" úroveň. Nicméně si myslím, že na spodní straně by oporou pro zbylé týdny tohoto roku měla být již zmiňovaná a rovněž v grafu zakreslená hladina okolo 1 050 bodů.

Jiří Zendulka, Kurzy.cz

Názory expertů na budoucí vývoj vybraných akcií na českém kapitálovém trhu v horizontu jednoho měsíce a půl roku, v týdnu od 29. 10. 2018.

Odhad pro období od 29. 10. do 26. 11. 2018 (1 měsíc)

Název Atraktivita Cena

(pondělí) Rozhodně

koupit Koupit Žádná

akce Prodat Rozhodně

prodat CETV ^ ^ 80 75 3 2 0 0 0 KOMERČNÍ BANKA ^ 40 868,5 1 2 2 0 0 PHILIP MORRIS ČR ^ 40 14 420 0 4 1 0 0 AVAST ^ 30 82 0 3 2 0 0 STOCK ^ 30 59,3 0 3 2 0 0 ERSTE GROUP BANK ^ 30 909,2 1 1 3 0 0 ČEZ ^ 30 541 0 3 2 0 0 O2 C.R. ^ 20 245 1 0 4 0 0 MONETA MONEY BANK ^ 20 75,9 0 2 3 0 0 KOFOLA ČS ^ 10 291 0 2 2 1 0

Odhad pro období od 29. 10. 2018 do 29. 4. 2019 (6 měsíců)

Název Atraktivita Cena

(pondělí) Rozhodně

koupit Koupit Žádná

akce Prodat Rozhodně

prodat CETV ^ ^ 50 75 2 1 2 0 0 O2 C.R. ^ ^ 50 245 1 3 1 0 0 AVAST ^ 40 82 1 2 2 0 0 STOCK ^ 40 59,3 2 0 3 0 0 ERSTE GROUP BANK ^ 30 909,2 1 1 3 0 0 ČEZ ^ 30 541 0 3 2 0 0 KOFOLA ČS ^ 30 291 1 2 1 1 0 KOMERČNÍ BANKA ^ 20 868,5 0 3 1 1 0 PHILIP MORRIS ČR 0 14 420 1 0 3 0 1 MONETA MONEY BANK 0 75,9 0 1 3 1 0

Hodnocení v tomto týdnu provedli:

Michal Chrvala

Marco Marinucci, Patrik Hudec - Generali Investments CEE, investiční společnost

- Generali Investments CEE, investiční společnost Libor Stoklásek - GRANT CAPITAL

- GRANT CAPITAL Jiří Zendulka - Kurzy.cz

- Kurzy.cz Aleš Charvát - UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia