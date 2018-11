Druhý den zisků v řadě si vybojovaly americké akciové trhy. Říjnový měsíc byl poznamenán vysokou volatilitou, kterou zachycuje i graf níže (zdroj: CNBC). Prozatím je předčasné bouchat šampaňské. A to i s přihlédnutím k blížícím se volbám do Kongresu. Včera byla zveřejněna statistika o tvorbě pracovních míst v soukromém sektoru. Výsledek předčil očekávání, takže pro Fed jde o pozitivní indikaci směrem k dalšímu zvyšování sazeb. Projevilo se to na růstu výnosů dluhopisů. Daleko důležitější nicméně budou páteční oficiální vládní statistiky.





Jan Šumbera, analytik České spořitelny