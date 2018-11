Erste zítra zveřejní výsledky za 3Q

Erste zítra ráno zveřejní výsledky za 3Q 2018. Na úrovni čistého zisku očekáváme výsledek 406 mil. EUR. Meziroční růst o 12 % je kombinací akcelerujícího růstu výnosů a relativně mírného nárůstu provozních nákladů.



Růst úrokových výnosů by měl pokračovat v akceleraci (+4,5 % r/r oproti +3,6 % ve 2Q), podpořen solidním růstem úvěrového portfolia (oček. +6,5 % r/r) a stabilizací úrokových marží. Také výnosy z poplatků a provizí by měly pokračovat v pozitivním trendu z předchozích kvartálů. Provozní náklady by měly již zpomalit svůj růst, když rostoucí mzdové náklady by měly být z velké části kompenzovány poklesem ostatních administrativních nákladů. Počítáme s opravnými položkami ve výši 12 mil. EUR, nicméně na kvartální bázi jsou rizikové náklady velmi těžko predikovatelné.



Investoři se kromě samotných čísel zaměří především na případné změny v celoročním výhledu a vývoj provozních nákladů. Očekáváme, že výsledky potvrdí dosavadní zlepšující se fundament a mohou být pozitivním impulzem pro cenu akcií. Nicméně důležitou roli bude hrát nadále celková nálada v sektoru, na kterou jsou akcie Erste Group poměrně citlivé.