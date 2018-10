General Motors (+10 %): Propadák se nekoná, v Číně jsme na rekordu

Až o 10 % rostou v předburzovní fázi akcie General Motors. Největší americké automobilce se opět podařilo překonat tržní odhady zisků (už čtrnácté čtvrtletí za sebou!). Optimisticky navíc hledí i na očekávaná čísla za celý rok.

Upravený zisk na akcii za tři měsíce do konce září dosáhl 1,87 USD, což je meziročně o skoro 42 % více. Tržní odhad byl 1,25 USD. Firma kromě toho naznačila, že zisk za celý rok by mohl skončit na horní hranici odhadovaného rozpětí 5,80 až 6,20 USD za akcii. A v závislosti na “makro faktorech” by nejvyšší laťku 6,20 mohl i překonat, uvedl mluvčí GM.

Analytici toho od automobilky tentokrát moc nečekali. Prodeje na zpomalujícím trhu v Číně jí v reportovaném čtvrtletí totiž klesly o 15 %, v USA o skoro 10 % a v Evropě dokonce o skoro 100 %.

Jenomže výkonnost to neovlivnilo. Na domácím trhu v USA GM stále prodává dražší modely. Nové modely SUV jako Chevrolet Traverse a Equinox se navíc prodávají dobře.

A špatné to nakonec nebylo ani v Číně. Firma sice připouští, že podmínky jsou tam náročné, i tak se jí ale podařilo dosáhnout tam rekordního zisku ze svých aktivit. Rekodní byl hlavně prodej Cadillaců, (meziročně vyšší o 4 % a od začátku roku o pětinu). Solidní dodávky ale v Číně zaznamenala i značka Chevrolet, jejíž odbyt tam letos zatím stoupl o desetinu.

„Značka (Cadillac) kapitalizuje na čínském trendu zájmu o luxus a prodeje by měly růst celý rok,“ uvedla automobilka v dnešním sdělení.

Akcie GM jsou letos zatím slabší o více než 18 %.

Zdroje: GM, BBG