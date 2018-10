Dvě české pojišťovny se sloučí do jedné, ČNB udělila souhlas

Největší pojišťovna v Česku dostala zelenou. Česká národní banka udělila souhlas s fúzí Kooperativy a Pojišťovny České spořitelny. Sloučit by se měly k lednu 2019 a Pojišťovna České spořitelny zanikne. Co to znamená pro její klienty?

Po souhlasu České národní banky (ČNB) už sloučení pojišťoven nic nebrání. "Bude pokračovat podle naplánovaného harmonogramu a od 1. 1. 2019 zůstane na pojistném trhu pouze jméno pojišťovny Kooperativa," informoval generální ředitel Kooperativy Martin Diviš.

Pojišťovna České spořitelny tak z českého trhu úplně zmizí. Její klienti se ale nemusí obávat. Kromě formálních náležitostí se pro ně nic nemění. "Smlouvy jim zůstávají stejné, změní se jen název jejich pojišťovny a adresa sídla," doplnil mluvčí Kooperativy Milan Káňa.

Zároveň mluvčí ujistil, že se vše zákazníci Pojišťovny České spořitelny (PČS), která v Česku fungovala od roku 1995, dozví ještě písemně. "Budeme rozesílat dopisy, ve kterých budou mít veškeré informace včetně kontaktních údajů," prohlásil Káňa.

Spojením Kooperativy a Pojišťovny České spořitelny vznikne největší tuzemská pojišťovna. Podle údajů České asociace pojišťoven měla Kooperativa ve druhém čtvrtletí roku 2018 na trhu podíl 19,9 %, PČS držela 5,3 %. Po sloučení tak budou ovládat čtvrtinu trhu.

Kooperativu vlastní rakouská pojišťovací skupina VIG. Ta má na českém trhu ještě Českou podnikatelskou pojišťovnu. Kooperativa je už od poloviny srpna 100procentním vlastníkem PČS, schválila to valná hromada.