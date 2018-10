12.h - Evropa neudržela ranní zisky a klesá kvůli zpomalení tempa růstu unijního HDP ve 3Q, euro poslušně oslabuje, ropa klesá, BCPP pod 1050 body

Evropské akciové trhy v průběhu dopoledne přišly o své ranní pozitivní ladění a míří do lehkého poklesu.Nejvíce jsou pod tlakem sektory cestování a volného času poté, co výsledky Lufthansy zaostaly za odhady. Energie podpořily výborné výsledky BP. Bankovní sektor oslabuje v reakci na slabší než očekávané tržby francouzské BNP Paribas ve 3Q.Negativně působí také poslední údaje o HDP eurozóny ukazující zpomalování její ekonomiky a poslední hrozby USA o možném uvalení cel na veškeré zbývající čínské zboží, které nebylo zahrnuto do nových tarifů v předchozích tranších. Euro dopoledne vzorově oslabuje proti dolaru především v reakci na slábnoucí růst ekonomiky ve 3Q. Koruna euru testuje prostupnost hladiny 25,9 k euru Ropa dopoledne odevzdala ranní zisky a míří do červených čísel. Zpomalení tempa ekonomického růstu v Evropě bude tlačit na snižování globální poptávky po energiích BCPP dopoledne oslabuje a index PX klesá pod hladinu 1050 bodů. Likvidita je relativně slabá. Hlavní tlak obstarávají akcie Monety a rakouských bank, nedaří se ani ČEZu Avast se ocitl na hranici 80 Kč