Koruna se vrátila do blízkosti 25,80 EUR/CZK (29.10.2018)

Chvíli to vypadalo, že se koruna pokusí v závěru týdne zdolat hranici 25,90 EUR/CZK , ale nakonec v pátek odpoledne obrátila a vrátila se do blízkosti 25,80. Je to však nicméně stále hodně daleko od úrovní, s nimiž počítal model centrální banky pro tento kvartál. Koruna si na případnou podporu ze strany centrální banky bude muset počkat až do čtvrtka, kdy ČNB nejenom zřejmě znovu zvýší sazby a především pak zveřejní svoji prognózu sazeb a kurzu pro další dva roky. Kombinace výhledu sazeb a kurzu bude možná tím nejzajímavějším a současně i nejvýznamnějším výstupem pro finanční trhy z pohledu vývoje dalších měsíců spíše než samotné navýšení repo -sazby o čtvrt procentního bodu. A samozřejmě zprávy z ČNB nemusí mít ambici ovlivňovat pouze devizový trh, ale i bondový, který s ostřejším postupem centrální banky do budoucna příliš nepočítá. Stačí se podívat na výnosy dlouhých bondů, které se opět dostaly pod úroveň 2,1 %.