IBM koupí softwarovou firmu Red Hat za 34 miliard USD

Americká firma IBM se dohodla na koupi softwarové společnosti Red Hat za 34 miliard USD (770,4 miliardy Kč), včetně dluhu. Je to zatím největší akvizice uskutečněná IBM, která se snaží rozšířit své aktivity z technologického hardwaru a konzultací do nabídky produktů a služeb s vyšší marží, napsala agentura Reuters.



"Akvizice Red Hat mění hru. IBM se stane světovou jedničkou v poskytování hybridního cloudu, nabídne společnostem jediné řešení otevřeného cloudu, které otevře plnou hodnotu cloudu pro jejich podnikání," uvedla v prohlášení generální ředitelka IBM Ginni Romettyová. Ta si stanovila za cíl rozšířit nabídku softwaru založeného na předplatném, protože firma čelí poklesu prodeje softwaru a slábnoucí poptávce po serverových počítačích. IBM doufá, že se mu díky dohodě podaří dohonit na trhu s cloudovými službami firmy Amazon.com, Alphabet a Microsoft.



IBM za jednu akcii Red Hat zaplatí 190 dolarů. Ve srovnání s páteční závěrečnou cenou akcií to představuje zisk 62 procent. Dohoda by měla být dokončena ve druhé polovině příštího roku.





Red Hat se specializuje na operační systémy Linux, nejoblíbenější typ softwaru s otevřeným zdrojovým kódem, který byl vyvinutý jako alternativa k tzv. proprietárnímu softwaru, tedy takovému, za který je nutné platit a dodržovat pravidla licence, společnosti Microsoft . Software s otevřeným kódem je také chráněn licencemi, avšak je možné systém používat zdarma a volně ho distribuovat či kopírovat a upravovat. Red Hat účtuje firemním zákazníkům poplatky za speciálně upravené funkce na jejich přání, údržbu a technickou podporu. To nabízí IBM lukrativní zdroje příjmů z předplatného. Tržní kapitalizace firmy činí 20,5 miliardy USD . Tržní kapitalizace IBM je 114 miliard USD